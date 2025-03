Concerti Mario Venuti 2025: date, biglietti e scaletta

Mario Venuti torna sulle scene dal vivo con un nuovo tour che lo porterà in diverse città italiane. La tournée prenderà il via il 28 febbraio 2025, offrendo ai fan l’opportunità di ascoltare dal vivo i suoi brani più celebri. Un’occasione imperdibile per chi segue l’artista catanese e vuole vivere l’emozione di un suo concerto.

28 febbraio – Catania @zocentroculturecontemporanee (Doppio Set)

@zocentroculturecontemporanee (Doppio Set) 1 marzo – Palermo @realteatrosanta @thebrassgroup (Doppio Set)

@realteatrosanta @thebrassgroup (Doppio Set) 2 marzo – Palermo @realteatrosanta @thebrassgroup NUOVA DATA

@realteatrosanta @thebrassgroup NUOVA DATA 26 marzo – Genova La Claque @teatrodellatosse

La Claque @teatrodellatosse 27 marzo – Settimo Torinese (TO) Teatro Garybaldi @suoneriasettimo

(TO) Teatro Garybaldi @suoneriasettimo 29 marzo – Milano @bluenotemilano (Doppio Set)

@bluenotemilano (Doppio Set) 9 maggio – Roma @auditoriumparcodellamusica | Sala Teatro Studio

@auditoriumparcodellamusica | Sala Teatro Studio 9 agosto – Oliveri @Lido Baiadera

Biglietti per i concerti

I biglietti per i concerti di Mario Venuti sono disponibili attraverso i principali circuiti di ticketing online. Piattaforme come TicketOne, Vivaticket e altri rivenditori autorizzati offrono la possibilità di acquistare i biglietti in prevendita, garantendo l’accesso ai posti migliori.

Alcuni spettacoli prevedono un doppio set, come nel caso delle date di Catania, Palermo e Milano, offrendo due opportunità nella stessa serata per assistere all’esibizione dal vivo dell’artista. Per ogni data, è consigliabile verificare la disponibilità sul sito ufficiale del luogo dell’evento o sulle piattaforme di vendita per evitare il rischio di sold out.

Durata del concerto

Il concerto di Mario Venuti avrà una durata complessiva compresa tra 90 e 100 minuti. L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21:00, con chiusura stimata intorno alle 22:40. Questa durata permette ai fan di godersi un viaggio attraverso i successi dell’artista, inclusi brani storici e nuove composizioni.

Scaletta del Tour 2025

La scaletta dei concerti di Mario Venuti per il 2025 comprenderà un mix di successi storici e brani dell’ultimo album Tra la carne e il cielo. Ecco i brani che potrebbero far parte della setlist:

Persuasione

Il tramonto

Crudele

Recidivo

Il più bravo del reame

I capolavori di Beethoven

Ventre della città

Trasformazioni

Per causa d’amore

È stato un attimo

Quello che ci manca

Mai come ieri

A ferro e fuoco

Bisogna metterci la faccia

È già domani

Sant’Andrea

Qualcosa brucia ancora

Veramente

Echi d’infinito

Fortuna

Un altro posto nel mondo

Foto copertina via Flickr