Concerti Max Pezzali 2025-2026: date, biglietti e scaletta del tour Max Forever

Max Pezzali ha annunciato un nuovo ed entusiasmante tour che lo vedrà esibirsi in diverse città italiane tra il 2025 e il 2026. Dopo il successo straordinario degli ultimi anni, con oltre 1 milione e 300mila biglietti venduti dal 2022 ad oggi, l’ex frontman degli 883 torna con “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”, un progetto che amplierà ulteriormente la portata dei suoi live.
Oltre agli show già programmati di Roma, Napoli e la doppia data milanese, si aggiungono ora le città di Lignano Sabbiadoro, Torino, Bologna, Messina, Bari e Padova. Il tour sarà anticipato da un evento speciale all’Autodromo di Imola il 12 luglio 2025, che rappresenterà un’anteprima imperdibile del nuovo spettacolo completamente rinnovato che l’artista proporrà nel 2026.
Le date del tour Max Forever 2025-2026
Ecco il calendario del tour di Max Pezzali per la grande tournée negli stadi del 2026:
- Domenica 7 giugno 2026 – Lignano Sabbiadoro – Stadio Teghil (data zero)
- Sabato 13 giugno 2026 – Torino – Allianz Stadium
- Venerdì 19 giugno 2026 – Napoli – Stadio Maradona
- Martedì 23 giugno 2026 – Roma – Stadio Olimpico
- Sabato 27 giugno 2026 – Bologna – Stadio Dall’Ara
- Mercoledì 1 luglio 2026 – Messina – Stadio F. Scoglio
- Domenica 5 luglio 2026 – Bari – Stadio San Nicola
- Mercoledì 8 luglio 2026 – Padova – Stadio Euganeo
- Sabato 11 luglio 2026 – Milano – Stadio San Siro
- Domenica 12 luglio 2026 – Milano – Stadio San Siro
Particolare emozione per l’artista rappresenta il debutto napoletano: “Sarà il mio primo concerto a Napoli, una città che non è solo una città, ma un sentimento. Poter portare qui la mia musica è un sogno che si avvera”.
Concerti di Max Pezzali 2026: scaletta dei concerti
Basandosi sui concerti più recenti di Max Pezzali, ecco la possibile scaletta che potrebbe caratterizzare i prossimi live:
- S’inkazza (Questa casa non è un albergo)
- Sempre noi
- Non me la menare/ Te la tiri/ 6/1/sfigato/ Jolly Blue
- Rotta x casa di Dio
- Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- Come deve andare
- Gli anni
- Sei un mito
- Nella notte
- Non ci spezziamo
- La regina del celebrità
- La regola dell’amico
- Una canzone d’amore
- Come mai
- Nessun rimpianto
- Eccoti
- Me la caverò
- Sei fantastica
- Ci sono anch’io
- Aeroplano
- Nient’altro che noi
- Io ci sarò
- La dura legge del gol
- Grazie mille
- Nord sud ovest est
- Bella vera
- Tieni il tempo
- Con un deca
- Cumuli
I biglietti e le vendite
I biglietti per le nuove date del tour “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026” sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.
Il successo di Max Pezzali si riflette in numeri da record: dal 2022 ad oggi ha venduto ben 1 milione e 300mila biglietti. Questo straordinario risultato include 180mila biglietti per le 19 date sold out invernali, oltre 400mila venduti nella prima tournée negli stadi 2024, ai quali si aggiungono le 520mila presenze registrate durante la stagione live 2022/2023. I biglietti per la data di Imola 2025 sono già andati esauriti.
L’ultima collaborazione e i progetti recenti
Ad aprile 2025 Max Pezzali ha pubblicato “Bottiglie vuote” in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari, sigillando un’amicizia artistica nata nel 2018. Come ha raccontato l’artista: “Ci conosciamo dal 2018, da quella cena persa nella provincia pavese. Erano anni che ci dicevamo ‘Dovremmo trovarci in studio e fare qualcosa insieme'”.
Recentemente, Max è tornato all’Aquafan di Riccione dopo oltre 30 anni per un’esibizione live a sorpresa insieme ad Albertino, storica voce di Radio Deejay. È stato proprio durante questo evento che i fan hanno scoperto le nuove date del tour attraverso i gadget distribuiti, un modo originale per svelare gli appuntamenti aggiuntivi. Per il tour 2026, l’artista ha promesso “un altro show, completamente nuovo”.