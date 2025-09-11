Concerti Max Pezzali 2025-2026: date, biglietti e scaletta del tour Max Forever

Max Pezzali ha annunciato un nuovo ed entusiasmante tour che lo vedrà esibirsi in diverse città italiane tra il 2025 e il 2026. Dopo il successo straordinario degli ultimi anni, con oltre 1 milione e 300mila biglietti venduti dal 2022 ad oggi, l’ex frontman degli 883 torna con “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”, un progetto che amplierà ulteriormente la portata dei suoi live.

Oltre agli show già programmati di Roma, Napoli e la doppia data milanese, si aggiungono ora le città di Lignano Sabbiadoro, Torino, Bologna, Messina, Bari e Padova. Il tour sarà anticipato da un evento speciale all’Autodromo di Imola il 12 luglio 2025, che rappresenterà un’anteprima imperdibile del nuovo spettacolo completamente rinnovato che l’artista proporrà nel 2026.

Ecco il calendario del tour di Max Pezzali per la grande tournée negli stadi del 2026:

Domenica 7 giugno 2026 – Lignano Sabbiadoro – Stadio Teghil (data zero)

Sabato 13 giugno 2026 – Torino – Allianz Stadium

Venerdì 19 giugno 2026 – Napoli – Stadio Maradona

Martedì 23 giugno 2026 – Roma – Stadio Olimpico

Sabato 27 giugno 2026 – Bologna – Stadio Dall’Ara

Mercoledì 1 luglio 2026 – Messina – Stadio F. Scoglio

Domenica 5 luglio 2026 – Bari – Stadio San Nicola

Mercoledì 8 luglio 2026 – Padova – Stadio Euganeo

Sabato 11 luglio 2026 – Milano – Stadio San Siro

Domenica 12 luglio 2026 – Milano – Stadio San Siro

Particolare emozione per l’artista rappresenta il debutto napoletano: “Sarà il mio primo concerto a Napoli, una città che non è solo una città, ma un sentimento. Poter portare qui la mia musica è un sogno che si avvera”.

Concerti di Max Pezzali 2026: scaletta dei concerti

Basandosi sui concerti più recenti di Max Pezzali, ecco la possibile scaletta che potrebbe caratterizzare i prossimi live:

S’inkazza (Questa casa non è un albergo)

Sempre noi

Non me la menare/ Te la tiri/ 6/1/sfigato/ Jolly Blue

Rotta x casa di Dio

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Come deve andare

Gli anni

Sei un mito

Nella notte

Non ci spezziamo

La regina del celebrità

La regola dell’amico

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Me la caverò

Sei fantastica

Ci sono anch’io

Aeroplano

Nient’altro che noi

Io ci sarò

La dura legge del gol

Grazie mille

Nord sud ovest est

Bella vera

Tieni il tempo

Con un deca

Cumuli

I biglietti e le vendite

I biglietti per le nuove date del tour “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026” sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Il successo di Max Pezzali si riflette in numeri da record: dal 2022 ad oggi ha venduto ben 1 milione e 300mila biglietti. Questo straordinario risultato include 180mila biglietti per le 19 date sold out invernali, oltre 400mila venduti nella prima tournée negli stadi 2024, ai quali si aggiungono le 520mila presenze registrate durante la stagione live 2022/2023. I biglietti per la data di Imola 2025 sono già andati esauriti.

L’ultima collaborazione e i progetti recenti

Ad aprile 2025 Max Pezzali ha pubblicato “Bottiglie vuote” in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari, sigillando un’amicizia artistica nata nel 2018. Come ha raccontato l’artista: “Ci conosciamo dal 2018, da quella cena persa nella provincia pavese. Erano anni che ci dicevamo ‘Dovremmo trovarci in studio e fare qualcosa insieme'”.

Recentemente, Max è tornato all’Aquafan di Riccione dopo oltre 30 anni per un’esibizione live a sorpresa insieme ad Albertino, storica voce di Radio Deejay. È stato proprio durante questo evento che i fan hanno scoperto le nuove date del tour attraverso i gadget distribuiti, un modo originale per svelare gli appuntamenti aggiuntivi. Per il tour 2026, l’artista ha promesso “un altro show, completamente nuovo”.