Concerti Tommaso Paradiso 2026: date, biglietti e scaletta del tour

Tommaso Paradiso inaugura una nuova fase artistica con il rilascio di “Lasciamene un po’”, disponibile dal 12 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano segna il ritorno dell’artista a due anni dall’ultimo progetto discografico, presentandosi come un pezzo diretto che conserva tutto lo stile riconoscibile che ha caratterizzato la sua carriera.

Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale e risulta già disponibile in presave per gli ascoltatori. La canzone porta con sé la forza espressiva tipica di Paradiso, confermando la sua capacità di creare brani che uniscono immediatezza comunicativa e profondità emotiva.

Il tour di Tommaso Paradiso prenderà il via il 18 aprile 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, per poi spostarsi il 22 aprile all’Unipol Forum di Milano. La tournée proseguirà il 23 aprile all’Inalpi Arena di Torino, seguita dal 25 aprile all’Unipol Arena di Bologna e il 26 aprile alla Kioene Arena di Padova.

Gli ultimi due appuntamenti sono fissati per il 28 aprile al Mandela Forum di Firenze e la conclusione il 30 aprile al Palapartenope di Napoli.

La scelta dei palazzetti rappresenta una strategia artistica precisa, permettendo all’artista di creare un’atmosfera più intima rispetto agli stadi, mantenendo al contempo la spettacolarità delle grandi produzioni.

Questi venue garantiscono un’acustica ottimale e una vicinanza maggiore con il pubblico, elementi fondamentali per valorizzare sia i nuovi brani che i classici del repertorio di Paradiso.

Scaletta Concerti Tommaso Paradiso

Sensazione stupenda

Viaggio Intorno Al Sole

Fine dell’estate

Il tuo maglione mio

Sold Out

Lupin

Tra la strada e le stelle

New York

Blu ghiaccio travolgente

I nostri anni

Questa nostra stupida canzone d’amore

Ricordami

La luna e la gatta

Tutte Le Notti

Promiscuità / Magari No

Non avere paura

Riccione

Figlio del mare

Felicità puttana

Completamente

I dettagli dell’accesso alle prevendite

La procedura di acquisto dei biglietti per il tour 2026 di Tommaso Paradiso prevede un sistema di accessi scaglionati. I possessori di carta Mastercard beneficiano di un accesso anticipato alle prevendite, attivo dal 9 settembre fino all’11 settembre, garantendo la priorità nell’acquisto dei tagliandi.

La prevendita generale si apre mercoledì 11 settembre alle ore 11:00, riservata esclusivamente agli utenti registrati sulla piattaforma My Live Nation. Per accedere a questa fase di vendita è necessario creare gratuitamente un account sul portale, procedura che consente di partecipare alla prenotazione dei biglietti per tutte le date della tournée nei palazzetti.

