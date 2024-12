Concerti Naska Unplugged 2025: date, biglietti e scaletta

Dopo il clamoroso successo del precedente tour, Naska è pronto a tornare sul palco con un progetto completamente nuovo. L’artista ha annunciato l’Unplugged Tour 2025, che lo porterà ad esibirsi nei teatri italiani per regalare ai fan una versione più intima e riflessiva della sua musica. L’annuncio è arrivato in grande stile, durante il concerto all’Unipol Forum di Assago, dove oltre 11.000 spettatori hanno cantato e pogato sulle sue hit.

Il tour rappresenta una nuova tappa nella carriera di Diego Caterbetti, in arte Naska, e darà l’opportunità di ascoltare i suoi brani con arrangiamenti inediti, pensati proprio per il contesto teatrale.

Il viaggio musicale di Naska inizierà il 6 marzo 2025 con la data zero a Montecatini Terme, per poi proseguire nei teatri più suggestivi d’Italia. Ecco il calendario completo:

6 marzo 2025 – Montecatini Terme (PT) @ Teatro Verdi

– Montecatini Terme (PT) @ Teatro Verdi 11 marzo 2025 – Padova @ Gran Teatro Geox

– Padova @ Gran Teatro Geox 12 marzo 2025 – Torino @ Teatro Colosseo

– Torino @ Teatro Colosseo 16 marzo 2025 – Civitanova Marche (MC) @ Teatro Rossini

– Civitanova Marche (MC) @ Teatro Rossini 18 marzo 2025 – Bologna @ Teatro Celebrazioni

– Bologna @ Teatro Celebrazioni 22 marzo 2025 – Milano @ Teatro degli Arcimboldi

– Milano @ Teatro degli Arcimboldi 25 marzo 2025 – Roma @ Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di lunedì 9 dicembre 2024 su Ticketone e nei punti vendita autorizzati a partire dal 14 dicembre 2024 alle ore 10:00.

La scaletta di Naska Unplugged Tour 2025

Sebbene la scaletta ufficiale per l’Unplugged Tour 2025 non sia stata ancora resa nota, i fan possono aspettarsi una selezione dei brani più iconici della carriera di Naska.

Mai come gli altri

7 su 7

Scappati di casa (62015)

Schiena dritta

La mamma di ****

Mamma non mi parla

Non ditelo ai miei

Vaffanculo per sempre

Porno (Finley cover) (with Finley)

Spezzami il cuore

Pronto Soccorso

a Nessuno

Non me lo merito Polly

O mi uccidi

California

Cattiva

E mi diverto

Fuori controllo

a Testa in giù

Non me ne frega un cazzo

Male

Horror 2

Rebel

Piccolo

Corona di spine

Summersad 4 (LA SAD cover) (with LA SAD)

Berlino

Horror

Wando

Punkabbestia

Pagliaccio

Chi è Naska?

Nato a Civitanova Marche nel 1997, Diego Caterbetti, conosciuto come Naska, è una delle voci più interessanti della scena musicale italiana contemporanea. Dopo aver frequentato il liceo artistico, Diego ha deciso di seguire il suo sogno musicale trasferendosi a Milano, dove è riuscito a creare uno stile unico che mescola punk rock, pop e testi autobiografici con influenze che spaziano dai Green Day ai Nirvana, passando per i Blink-182.

Il grande successo è arrivato nel 2022 con l’album Rebel, seguito da un tour sold-out e un crescente seguito di fan. L’ultima esibizione al Forum di Assago ha confermato la sua capacità di sorprendere, non solo con la musica, ma anche con scelte estetiche audaci, come il look provocatorio sfoggiato sul palco che ha fortemente diviso l’opinione pubblica.

L’Unplugged Tour 2025 di Naska promette di essere un evento unico, capace di emozionare il pubblico con una versione più intima della sua musica. Per i fan, sarà l’occasione di scoprire nuovi lati di un artista che continua a reinventarsi, mantenendo sempre viva la sua energia e autenticità.