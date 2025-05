Concerti Negrita 2025: date, biglietti e scaletta

I Negrita tornano a calcare i palchi italiani nell’estate 2025 con un progetto originale e innovativo. La storica band toscana ha annunciato il tour “Negrita – Acoustic Trio – Talk & Live Estate 2025”, un format ibrido che fonde l’esecuzione musicale con momenti di racconto, portando gli artisti a esplorare territori espressivi inediti.

Gli spettacoli si preannunciano come un’esperienza intima e coinvolgente, dove il pubblico potrà apprezzare i grandi successi del gruppo in chiave acustica, accompagnati da aneddoti e riflessioni condivise direttamente dai protagonisti. Un’occasione imperdibile per i fan di assistere a performance uniche nel loro genere e celebrare insieme la trentennale carriera di una delle band più amate del panorama rock italiano.

Il nuovo progetto “Negrita – Acoustic Trio – Talk & Live Estate 2025” toccherà quattro location di particolare suggestione distribuite strategicamente lungo la penisola italiana. Si parte il 28 luglio da Mesagne, in provincia di Brindisi, dove la band si esibirà nell’ambito della rassegna Stupor Mundi.

Due giorni dopo, il 30 luglio, i Negrita raggiungeranno la Campania per un concerto ad Agerola, in provincia di Napoli, all’interno del festival Sui Sentieri degli Dei. Il giorno successivo, 31 luglio, sarà la volta de L’Aquila, dove la band si esibirà nel contesto della manifestazione I Cantieri dell’Immaginario.

A chiudere questo mini-tour, il 2 agosto, una data al nord presso il suggestivo Forte di Bard in Valle d’Aosta, inserita nel programma Da Aosta ai 4Mila – Aosta Classica. Questo calendario compatto permetterà ai fan di diverse regioni italiane di vivere l’esperienza di questo innovativo format che unisce musica acustica e storytelling.

La possibile scaletta dei concerti

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata divulgata nel dettaglio, è probabile che i Negrita includeranno nel repertorio i loro brani più celebri. Ecco una possibile scaletta basata sui loro recenti concerti:

Nel blu

Non esistono innocenti amico mio

Bambole

Che rumore fa la felicità?

Provo a difendermi

Il gioco

…e intanto il tempo passa

Brucerò per te

In ogni atomo

Buona fortuna

Song to Dylan

Ho imparato a sognare

Ama o lascia stare

Radio Conga

Il libro in una mano, la bomba nell’altra

L’uomo sogna di volare

Rotolando verso sud

Il giorno delle verità

Noi siamo gli altri

Cambio

Mama Maè

Ehi! Negrita

Dannato vivere

A modo mio

Gioia infinita

Data la natura acustica del nuovo tour, è possibile che la band proponga versioni unplugged di questi brani, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.

La storia e l’evoluzione della band toscana

I Negrita si sono formati all’inizio degli anni Novanta a Capolona, in provincia di Arezzo. Il gruppo ha preso il nome dal brano dei Rolling Stones “Hey! Negrita”, a testimonianza delle loro influenze musicali. La formazione originale comprendeva Paolo Bruni (Pau) alla voce, Enrico Salvi (Drigo) alla chitarra, Franco Li Causi (Frankie) al basso e Cesare Petricich (Mac) alla batteria.

La svolta nella loro carriera arrivò nel 1992, quando furono notati dal produttore Fabrizio Barbacci, che registrò i loro primi demo e iniziò a promuovere la band. Nel 1994 pubblicarono il loro album di debutto omonimo, caratterizzato da un sound rock energico e testi di denuncia sociale, che ottenne un discreto successo.

L’anno successivo, con “Paradisi per illusi”, consolidarono la loro posizione nel panorama musicale italiano grazie anche al singolo “C’est la vie”. La consacrazione definitiva arrivò nel 2006 con “Rotolando verso sud”, brano diventato iconico non solo per quell’estate ma per tutte le successive, entrando di diritto nel patrimonio musicale italiano. Nel 2024 la band ha festeggiato un importante traguardo: il trentennale di carriera, celebrato con un concerto speciale al Forum di Assago.

