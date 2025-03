concerti Niccolò Fabi 2025: date, biglietti e scaletta

Niccolò Fabi ha annunciato il suo atteso ritorno sui palcoscenici italiani con un nuovo tour, organizzato in concomitanza con l’uscita dell’album Libertà negli occhi. Dopo il successo dei precedenti concerti, il cantautore romano si prepara a regalare al pubblico nuove emozioni dal vivo.

La tournée toccherà diverse città italiane, offrendo ai fan l’opportunità di ascoltare sia brani inediti che i più grandi successi della sua carriera. Un’occasione imperdibile per chi segue da anni il percorso artistico di Fabi e desidera vivere la magia della sua musica dal vivo.

Niccolò Fabi ha programmato una serie di concerti tra ottobre e novembre 2025.

Ecco l’elenco completo delle date:

4 ottobre – Isernia – Auditorium 10 settembre 1943

9 ottobre – Ravenna – Teatro Alighieri

11 ottobre – Milano – Teatro Arcimboldi

13 ottobre – Bologna – Europauditorium

15 ottobre – Torino – Teatro Colosseo

20 ottobre – Padova – Gran Teatro Geox

25 ottobre – Assisi (PG) – Teatro Lyrick

26 ottobre – Pescara – Teatro Massimo

4 novembre – Napoli – Teatro Augusteo

5 novembre – Bari – Teatro Team

7 novembre – Catania – Teatro Metropolitan

8 novembre – Palermo – Teatro Golden

11 novembre – Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine

12 novembre – Parma – Teatro Regio

14 novembre – Lugano (CH) – Palazzo dei Congressi

16 novembre – Livorno – Teatro Goldoni

17 novembre – Firenze – Teatro Verdi

19 novembre – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

20 novembre – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Per ogni data, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare dal vivo sia i brani più celebri del cantautore romano che le nuove tracce tratte dall’album “Libertà negli occhi”.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour 2025 di Niccolò Fabi sono disponibili su diverse piattaforme di vendita online, tra cui TicketOne e altri rivenditori ufficiali.

I prezzi dei biglietti variano in base alla città e alla tipologia di posto scelto, con opzioni che spaziano dalle poltrone standard fino ai settori premium più vicini al palco.

Data la popolarità dell’artista e l’attesa per questo tour, si consiglia ai fan di acquistare i biglietti in anticipo per assicurarsi di trovare disponibilità per le date desiderate.

La possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour non sia stata ancora annunciata, è probabile che Niccolò Fabi riproponga alcuni dei suoi brani più amati, seguendo uno schema simile ai suoi ultimi concerti. Di seguito una possibile scaletta basata sul live tenuto a Milano il 18 aprile 2023:

Milioni di giorni

Una somma di piccole cose

La bellezza

È non è

Fuori o dentro

Scotta

Ora e qui

Io sono l’altro

Capelli

Lontano da me

Andare oltre

L’uomo che rimane al buio

A prescindere da me

Ha perso la città

Solo un uomo

Al di fuori dell’amore

Filosofia agricola

Una mano sugli occhi

Costruire

Una buona idea

Lasciarsi un giorno a Roma

L’ultimo album di Niccolò Fabi

Il tour 2025 di Niccolò Fabi celebra l’uscita di Libertà negli occhi, il suo nuovo album che segna un’evoluzione nel suo percorso musicale. Con questo lavoro, il cantautore romano esplora nuove sonorità e affronta tematiche inedite, offrendo ai fan un viaggio emozionale e riflessivo.

Alcuni brani dell’album potrebbero far parte della scaletta dei concerti, permettendo al pubblico di ascoltare dal vivo le nuove composizioni. L’attesa è alta per scoprire come queste canzoni si integreranno con i grandi successi che hanno segnato la carriera dell’artista.

