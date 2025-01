Concerti Oasis 2025: date e scaletta

Il tour mondiale degli Oasis celebra il 30° anniversario di Definitely Maybe, l’album che nel 1994 ha lanciato la band di Manchester nell’olimpo del rock, grazie a brani iconici come Live Forever e Rock ‘n’ Roll Star.

Il tour prenderà il via nel Regno Unito a luglio 2025 e prevede numerose tappe in ogni continente, con ben 41 concerti già programmati. La scaletta è ancora un grande mistero anche se recentemente sono trapelate le prime indiscrezioni.

Il tour si aprirà con una lunga serie di concerti nel Regno Unito, per poi spostarsi in Canada, Stati Uniti, Messico, Asia, Oceania e Sud America. Ecco il calendario ufficiale delle date confermate:

Regno Unito

4 luglio 2025 : Cardiff, Principality Stadium

: Cardiff, Principality Stadium 5, 11, 12 luglio 2025 : Manchester, Heaton Park

: Manchester, Heaton Park 16, 19, 20, 25, 26 luglio 2025 : Londra, Wembley Stadium

: Londra, Wembley Stadium 30 luglio, 2, 3 agosto 2025 : Edimburgo, Stadio di Murrayfield

: Edimburgo, Stadio di Murrayfield 8, 9, 12, 16, 17 agosto 2025: Dublino, Croke Park

Canada

24, 25 agosto 2025: Toronto, Rogers Stadium

Stati Uniti

28 agosto 2025 : Chicago, Soldier Field

: Chicago, Soldier Field 31 agosto 2025 : East Rutherford, MetLife Stadium

: East Rutherford, MetLife Stadium 1°, 6, 7 settembre 2025: Pasadena, Rose Bowl

Messico

12, 13 settembre 2025: Città del Messico, Estadio GNP Seguros

Asia

21 ottobre 2025 : Corea del Sud, Goyang Stadium

: Corea del Sud, Goyang Stadium 25, 26 ottobre 2025: Tokyo, Tokyo Dome

Australia

31 ottobre, 1° novembre 2025 : Melbourne, Marvel Stadium

: Melbourne, Marvel Stadium 4, 7, 8 novembre 2025: Sydney, Accor Stadium

Sud America

15, 16 novembre 2025 : Buenos Aires, Estadio Más Monumental

: Buenos Aires, Estadio Más Monumental 19 novembre 2025 : Santiago del Cile, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

: Santiago del Cile, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos 22, 23 novembre 2025: San Paolo, Estádio do Morumbi

La scaletta: successi intramontabili, ma con un’assenza sorprendente

La presunta scaletta dei concerti è diventata virale sui social negli ultimi giorni, rivelando una selezione di brani che include i maggiori successi degli Oasis, tra cui Don’t Look Back in Anger e Champagne Supernova. Tuttavia, i fan hanno notato l’assenza di Wonderwall, uno dei pezzi più iconici della band.

A tal proposito, Liam Gallagher ha commentato su Twitter: “Non è lontana (dalla realtà, ndr)”, lasciando intendere che la scaletta potrebbe essere simile, ma non definitiva. Inoltre, ha rassicurato i fan, dichiarando che durante i live verranno suonati solo brani degli Oasis, escludendo qualsiasi pezzo dalle carriere soliste dei due fratelli.

Ecco la scaletta trapelata online:

Acquiesce Some Might Say Lyla Shakermaker The Hindu Times Columbia Cast No Shadow She’s Electric Stand by Me Stop Crying Your Heart Out The Importance of Being Idle Half the World Away Whatever Slide Away Supersonic Morning Glory Rock ‘n’ Roll Star Cigarettes & Alcohol Don’t Look Back in Anger Live Forever Champagne Supernova

Un evento imperdibile per i fan del britpop

Il ritorno degli Oasis è già stato definito come uno degli eventi musicali più attesi del decennio. Per i nostalgici del britpop anni ’90 e per le nuove generazioni, questo tour rappresenta un’occasione unica per vedere di nuovo sul palco una delle band più influenti di sempre. I biglietti per le date già annunciate stanno andando a ruba e ormai non resta che attendere la conferma delle tappe europee per completare un calendario che si preannuncia leggendario.