Concerti Patti Smith 2025: date, biglietti e scaletta

Patti Smith ha annunciato il suo tour 2025, che farà tappa in Italia per celebrare il 50° anniversario di Horses, l’album che ha segnato l’inizio della sua leggendaria carriera.

I fan italiani avranno l’opportunità di assistere a un concerto imperdibile, in cui la cantautrice eseguirà alcuni dei suoi brani più iconici, tra cui Because the Night e Dancing Barefoot.

L’evento si preannuncia come una celebrazione speciale della musica e della poesia di Patti Smith, un’artista che continua a ispirare generazioni. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto presso i principali rivenditori autorizzati.

Il tour italiano di Patti Smith prevede la seguente data confermata:

10 ottobre 2025 – Bergamo – ChorusLife Arena

Questa sarà un’occasione unica per vedere l’artista live in Italia nel 2025.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il concerto di Patti Smith a Bergamo sono già disponibili all’acquisto. Gli appassionati della leggendaria artista possono acquistarli tramite i principali rivenditori autorizzati, sia online come TicketOne, che presso i punti vendita fisici.

Le fasce di prezzo possono variare a seconda del settore scelto e della disponibilità residua. Per maggiori dettagli sui costi e le modalità di acquisto, è possibile consultare le piattaforme ufficiali di vendita.

Possibile scaletta del concerto

Sebbene la scaletta ufficiale per il tour 2025 di Patti Smith non sia ancora stata resa nota, è probabile che includa una selezione dei brani più rappresentativi della sua carriera. Basandoci sui suoi concerti recenti, ecco una possibile setlist:

Scaletta 2024

Summer Cannibals

Redondo Beach

Ghost Dance

Man in the Long Black Coat

Cash

Nine

Summertime Sadness

Because the Night

Fire

Dancing Barefoot

Peaceable Kingdom

Pissing in a River

About a Boy

Smells Like Teen Spirit

People Have the Power

Scaletta 2023

Dancing Barefoot

Footnote to Howl

Ghost Dance

My Blakean Year

I Had Too Much to Dream (Last Night)

Guiding Light

Nine

Because the Night

Beneath the Southern Cross

My Little Red Book

7 and 7 Is

Summer Cannibals

Peaceable Kingdom / People Have the Power

Pissing in a River

Gloria

After the Gold Rush

People Have the Power

Biografia e carriera di Patti Smith

Patti Smith, nata il 30 dicembre 1946 a Chicago, è una delle artiste più influenti della scena rock e punk. Cantautrice, poetessa e scrittrice, si è distinta per il suo stile unico, che fonde musica e poesia con un forte impegno sociale e politico.

La sua carriera musicale inizia negli anni ’70, quando si trasferisce a New York ed entra a far parte della scena underground. Nel 1975 pubblica il suo album di debutto, Horses, prodotto da John Cale. Questo disco, che contiene brani come Gloria e Land, segna una svolta nel rock, mescolando poesia e sonorità energiche.

Negli anni successivi, Patti Smith continua a lasciare il segno con album come Easter (1978), che include il celebre brano Because the Night, scritto in collaborazione con Bruce Springsteen. Nel 1988 esce Dream of Life, che contiene People Have the Power, un inno alla speranza e al cambiamento.

Parallelamente alla musica, Patti Smith ha pubblicato diversi libri, tra cui “L’Analfabeta”, autobiografia nella quale racconta la sua crescita artistica e personale, e Just Kids, dedicato alla sua amicizia con il fotografo Robert Mapplethorpe.

Dopo un periodo lontana dalla musica, è tornata sulla scena negli anni ’90, continuando a produrre nuovi lavori e a esibirsi in tutto il mondo. Con la sua voce inconfondibile e la sua passione, Patti Smith è ancora oggi un punto di riferimento per diverse generazioni di artisti e appassionati di musica.

