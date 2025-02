Concerti Riccardo Cocciante 2025: date, biglietti e scaletta

Il celebre cantautore italiano annuncia una nuova serie di concerti tra Milano, Verona e Roma

Riccardo Cocciante, uno dei cantautori più amati della musica italiana, torna sul palco con una serie di concerti in alcune delle location più prestigiose del Paese. I fan sono avvisati: per ascoltare dal vivo i suoi numerosi capolavori, tra cui “Bella senz’anima”, “Margherita”, “Quando finisce un amore” e “Se stiamo insieme”, meglio affrettarsi ad acquistare i biglietti!

Il tour di Riccardo Cocciante per il 2025 non ha molte date ma include delle location di grande suggestione: l’inizio è fissato a marco con ben cinque serate al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, previste per il 9, 11, 14, 16 e 18 marzo 2025; successivamente, il cantautore si esibirà il 13 maggio 2025 nella splendida cornice dell’Arena di Verona e chiuderà questo breve tour con tre date speciali alle Terme di Caracalla di Roma, in programma 6, 7 e 8 giugno 2025.

I biglietti per tutti gli eventi sono già disponibili su Ticketone e presso i punti vendita accreditati. Considerata la grande richiesta, è consigliabile acquistare i biglietti con anticipo per non perdere l’opportunità di assistere a uno spettacolo straordinario.

Scaletta del tour di Riccardo Cocciante nel 2025

La scaletta dei concerti di Riccardo Cocciante non è ancora ufficiale ma probabilmente ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera, includendo i brani più celebri e alcune sorprese. Di seguito, le scalette delle sue esibizioni più recenti.

Scaletta Verona 2024

Ora che io sono luce

Ammassati e distanti

Il mio nome è Riccardo

Uniti no, divisi no

Un buco nel cuore

Cervo a primavera

L’Odore Del Pane

Primavera

Era Già Tutto Previsto

Ti amo ancora di più

Il mare dei papaveri

E mi arriva il mare ft Elodie

Per un amico

Jimi Suona

Non ho l’età

Verona

Il tempo delle cattedrali

Bella

Vivere per amare ft Elodie

I clandestini

Sulle Labbra E Nel Pensiero

Due

Sincerità

Quando finisce un amore

Celeste nostalgia

L’alba

La nostra lingua italiana ft Irama

Non È Stato Per Caso

Poesia

A mano a mano

Se stiamo insieme

Bella senz’anima

Margherita

Io canto

Questione di feeling

In bicicletta

Scaletta 2022

La Grande Avventura

Un buco nel cuore

Celeste nostalgia

Il mare dei papaveri

L’Odore Del Pane

Primavera

Era Già Tutto Previsto

Uniti no, divisi no

Due

Tu sei il mio amico carissimo

A mano a mano

Sincerità

Quando finisce un amore

Il tempo delle cattedrali / I clandestini / Mi distruggerai / Vivere per amare / Luna / Dio, ma quanto è ingiusto il mondo? / Bella / Balla, mia Esmeralda

Cervo a primavera

Vivi la tua vita

Notturno

Un nuovo amico

Bella senz’anima

Se stiamo insieme

Margherita

Poesia

Io canto

Questione di feeling

In bicicletta

Il Tagliacarte

Un artista senza tempo: la carriera di Riccardo Cocciante

Nato a Saigon (oggi Ho Chi Minh City, Vietnam) il 20 febbraio 1946, Riccardo Cocciante è cresciuto tra il Vietnam e l’Italia, stabilendosi definitivamente a Roma all’età di undici anni. Alla fine degli anni ’60 inizia la sua carriera nella musica con lo pseudonimo Riccardo Conte; il successo arriva negli anni ’70 grazie all’album “Mu” (1972) e ai brani che lo consacreranno come uno dei cantautori più importanti della musica italiana.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti di fama internazionale, tra cui Mina, Mia Martini, Patty Pravo e Placido Domingo, e, oltre alla canzone d’autore, si è distinto anche come compositore di musical, realizzando capolavori come “Notre Dame de Paris” (1998).