Concerti Rosalía 2026: date, biglietti e scaletta

Rosalía ha annunciato una data unica in Italia per il 25 marzo 2026 all’Unipol Forum di Milano (Assago), nell’ambito del Lux Tour che presenterà dal vivo il suo quarto album LUX. Il tour prenderà il via il 16 marzo dalla LDLC Arena di Lione per poi toccare Miami e San Juan, con l’ultima tappa prevista il 3 settembre.

L’appuntamento milanese segna il ritorno dell’artista nel nostro Paese a tre anni dagli I-Days Milano Coca-Cola 2023. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di giovedì 11 dicembre su Ticketmaster e Ticketone.

LUX ha esordito al primo posto della Top Debut Album di Spotify, confermandosi come l’album in spagnolo più streammato in un giorno sulla piattaforma, mentre in Italia ha raggiunto la quarta posizione FIMI/NIQ.

Per il momento l’Italia è rappresentata da una sola tappa del Lux Tour 2026. Il calendario europeo e internazionale prevede le seguenti date confermate:

16 marzo 2026 – Lione (Francia) – LDLC Arena

25 marzo 2026 – Milano Assago (Italia) – Unipol Forum

4 giugno 2026 – Miami (Florida, USA) – Kaseya Center

3 settembre 2026 – San Juan (Porto Rico) – Coliseo de Puerto Rico

L’appuntamento milanese rappresenta un’occasione esclusiva per il pubblico italiano, tre anni dopo l’ultima esibizione agli I-Days Milano Coca-Cola 2023. Non sono al momento previste ulteriori tappe nel nostro Paese, sebbene nuove date potrebbero essere aggiunte in seguito.

Concerti Rosalía 2026: biglietti e prezzi

I biglietti per il concerto di Rosalía a Milano saranno disponibili dalle ore 10 di giovedì 11 dicembre sui circuiti ufficiali Ticketmaster e Ticketone. L’Unipol Forum offre diverse tipologie di posto: parterre in piedi e posti a sedere suddivisi per settori (tribune numerate e anelli laterali).

I prezzi variano in base alla categoria scelta e non sono stati comunicati preventivamente in modo dettagliato. Per conoscere costi aggiornati e disponibilità effettiva, è necessario verificare in tempo reale sui siti dei rivenditori autorizzati al momento dell’apertura vendite.

In alcuni casi potrebbero essere proposti pacchetti speciali o servizi aggiuntivi, come pullman organizzati per raggiungere l’Unipol Forum dalle principali città italiane, utili per chi viaggia da fuori regione.

Scaletta del concerto di Rosalía 2026

La scaletta ufficiale del Lux Tour 2026 non è ancora stata resa nota in modo dettagliato, ma è probabile che Rosalía costruisca il live su un mix di brani dall’ultimo album LUX e dei successi che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico.

Ecco una possibile scaletta basata sui brani di LUX e sui pezzi più rappresentativi della sua carriera recente (non ufficiale e soggetta a variazioni):

Sexo, Violencia y Llantas

Reliquia

Divinize

Porcelana

Mio Cristo

Berghain

La Perla

Mundo Nuevo

De Madrugá

Dios Es Un Stalker

La Yugular

Focu ‘ranni

Sauvignon Blanc

Jeanne

Novia Robot

La Rumba del Perdón

Memória

Magnolias

Accanto alle tracce di LUX, non è escluso che trovino spazio anche brani simbolo come Malamente, Con altura o alcuni singoli di Motomami, per costruire un concerto che attraversi le diverse fasi della sua evoluzione artistica tra orchestrale, elettronica e flamenco contemporaneo.

L’ultimo album

LUX è stato pubblicato il 7 novembre 2025 e rappresenta il quarto album in studio di Rosalía, caratterizzato da una forte componente orchestrale grazie alla collaborazione con la London Symphony Orchestra. Il disco vede la partecipazione di ospiti internazionali di rilievo come Björk, Yves Tumor, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz e Yahritza, confermando l’approccio ibrido della cantautrice tra musica colta, flamenco, elettronica e pop globale.

L’album ha conquistato risultati straordinari su Spotify, diventando l’album di un’artista in lingua spagnola più streammato in un solo giorno e debuttando al primo posto della Top Debut Album. In Italia ha esordito in quarta posizione della classifica FIMI/NIQ, segnando il miglior debutto della carriera di Rosalía nel nostro Paese.

Il singolo apripista Berghain, realizzato con Björk e Yves Tumor, ha anticipato il progetto mettendo in evidenza l’anima più sperimentale del lavoro. Dal punto di vista tematico, LUX esplora questioni come identità, tecnologia e rapporto fra umano e artificiale. La stessa Rosalía ha sottolineato la natura interamente umana della produzione, dichiarando: “Non c’è alcuna intelligenza artificiale qui, tutto è suonato da esseri umani”.

La biografia e la carriera

Rosalía Vila Tobella nasce nel 1992 nei pressi di Barcellona e cresce tra le influenze del flamenco tradizionale. Debutta con Los ángeles, album che la introduce nella scena spagnola per il suo approccio personale alle radici.

La vera svolta arriva con El mal querer, progetto che fonde flamenco, urban e sperimentazione sonora, conquistando i primi Latin Grammy. Negli anni successivi collabora con artisti come J Balvin, Bad Bunny, Billie Eilish e The Weeknd, affermandosi nel pop globale. Motomami segna la consacrazione definitiva con Grammy e Latin Grammy, mentre LUX conferma la sua capacità di rinnovare il linguaggio musicale contemporaneo.

