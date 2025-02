Concerti Samuele Bersani 2025: date, biglietti e scaletta

Samuele Bersani ha annunciato il suo atteso tour 2025, un evento imperdibile per i suoi fan. Dopo aver dovuto riprogrammare le date previste per il 2024 a causa di problemi di salute, il cantautore bolognese è pronto a tornare sul palco con un nuovo calendario di concerti.

Il tour attraverserà diverse città italiane, offrendo l’opportunità di vivere dal vivo un’esperienza musicale unica. Con una carriera costellata di successi e testi raffinati, Bersani saprà conquistare il pubblico con la profondità delle sue canzoni e la sua inconfondibile voce.

I suoi concerti rappresentano un viaggio emozionante attraverso i brani più amati, rinnovando ogni volta l’affetto e l’entusiasmo dei suoi ascoltatori. Il tour 2025 si preannuncia dunque come un’occasione speciale per riscoprire dal vivo i suoi capolavori e lasciarsi trasportare dalla magia della sua musica.

Samuele Bersani si esibirà dal vivo in diverse città italiane tra marzo e maggio 2025. Il tour offrirà ai fan la possibilità di assistere a spettacoli indimenticabili in alcune delle venue più prestigiose del Paese.

Ecco tutte le date confermate del tour:

12 marzo 2025 – Parma – Teatro Regio

– Parma – Teatro Regio 20 marzo 2025 – Milano – Teatro degli Arcimboldi

– Milano – Teatro degli Arcimboldi 2 aprile 2025 – Trieste – Teatro Rossetti

– Trieste – Teatro Rossetti 7 aprile 2025 – Padova – Gran Teatro Geox

– Padova – Gran Teatro Geox 9 aprile 2025 – Roma – Auditorium Conciliazione

– Roma – Auditorium Conciliazione 14 aprile 2025 – Brescia – Teatro Dis_Play

– Brescia – Teatro Dis_Play 15 aprile 2025 – Bologna – Teatro Europauditorium

– Bologna – Teatro Europauditorium 18 aprile 2025 – Catania – Teatro Metropolitan

– Catania – Teatro Metropolitan 5 maggio 2025 – Torino – Teatro Colosseo

– Torino – Teatro Colosseo 7 maggio 2025 – Montecatini Terme – Nuovo Teatro Verdi

Queste date rappresentano il recupero del tour inizialmente previsto per il 2024, offrendo ai fan un’occasione unica per vivere la musica dell’artista bolognese dal vivo.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour di Samuele Bersani sono già disponibili sui principali rivenditori online, come TicketOne e altri circuiti autorizzati. Per garantire la migliore esperienza possibile, si consiglia di acquistare i biglietti con anticipo, dato l’elevato interesse per la tournée dell’artista.

Le fasce di prezzo possono variare in base alla città e alla categoria dei posti disponibili. Per informazioni dettagliate sui costi e sulle modalità di acquisto, è possibile visitare i siti ufficiali di vendita. Inoltre, alcune piattaforme offrono opzioni di acquisto a rate o pacchetti speciali per gruppi.

Possibile scaletta

La scaletta del tour 2025 potrebbe ricalcare quella prevista per il 2024, includendo una selezione dei brani più iconici di Samuele Bersani. Tra i pezzi che potrebbero essere eseguiti dal vivo vi sono:

Il mostro

Le mie parole

Occhiali rotti

Spaccacuore

Lo scrutatore non votante

Barcarola albanese

Harakiri

Il tuo ricordo

En e Xanax

Cattiva

Coccodrilli

Freak

Replay

Una delirante poesia

Ferragosto

Psyco

Giudizi universali

Il pescatore di asterischi

Chiedimi se sono felice

Braccio di Ferro

Chicco e Spillo

Durata dello spettacolo

I concerti di Samuele Bersani hanno una durata media di circa due ore, offrendo al pubblico un’immersione completa nel suo repertorio musicale. L’orario di inizio degli spettacoli è solitamente fissato per le 21:00, con la conclusione prevista intorno alle 23:00.

Foto copertina via Wikipedia Commons