Concerti Simple Plan 2026: date, biglietti e scaletta

I Simple Plan tornano in Italia: l’unica data confermata si terrà sabato 24 ottobre 2026 all’Alcatraz di Milano. La band canadese, punto di riferimento del pop-punk internazionale da oltre vent’anni, sarà accompagnata dai Neck Deep come opening act. Virgin Radio è la radio ufficiale dell’evento.

L’attesa per questo appuntamento è particolarmente alta tra gli studenti e i giovani italiani che hanno cresciuto il proprio immaginario musicale con brani come “Welcome to My Life” e “I’m Just a Kid”.

Il concerto promette l’energia travolgente che caratterizza i live della formazione, capace di riempire arene in tutto il mondo e di catalizzare generazioni diverse.

L’unica data italiana confermata è sabato 24 ottobre 2026 all’Alcatraz di Milano. Al momento non sono state annunciate ulteriori tappe nel nostro Paese.

Per restare aggiornati su eventuali nuove date o modifiche, è consigliabile seguire i canali social ufficiali della band e i comunicati di Live Nation Italia.

Concerti Simple Plan 2026: i biglietti

Sarà possibile acquistare i biglietti da venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 10:00 attraverso le piattaforme ufficiali.

Controllate le policy di acquisto e le eventuali restrizioni d’età direttamente sui portali ufficiali, così da evitare sorprese e organizzare al meglio la serata.

La scaletta dei concerti dei Simple Plan

Sebbene la scaletta ufficiale del concerto milanese non sia ancora stata divulgata, è possibile immaginare il percorso musicale che i Simple Plan proporranno all’Alcatraz. La band canadese dovrebbe puntare su un equilibrio tra i classici che hanno segnato la loro carriera e i brani più recenti, inclusa la nuova traccia “Nothing Changes” nata in occasione del documentario celebrativo.

Tra i titoli attesi spiccano le hit intramontabili:

“I’m Just a Kid”

“Perfect”

“Welcome to My Life”

“Shut Up!”

“Addicted”

“I’d Do Anything”

“Summer Paradise”

“Untitled (How Could This Happen To Me?)”

“What’s New Scooby-Doo?”

“Astronaut”

“Jet Lag”

“True Colors”

“Can’t Keep My Hands Off You”

Questi ultimi garantiscono l’energia esplosiva che caratterizza i loro live e permettono di valorizzare l’evoluzione artistica della band senza tradire le radici. Questa combinazione permetterebbe ai fan storici di rivivere i momenti chiave della loro adolescenza e ai più giovani di scoprire dal vivo l’eredità musicale dei Simple Plan, rendendo la serata un viaggio attraverso oltre vent’anni di pop-punk.

Il documentario, la biografia e l’impegno

A giugno 2025 è uscito su Prime Video il documentario “Simple Plan: The Kids In The Crowd”, che ripercorre i 25 anni di carriera della band canadese nata a Montreal nel 1999. Il film include materiale d’archivio inedito e interviste a Mark Hoppus, Avril Lavigne, Dexter Holland, Noodles degli Offspring e Fat Mike dei NOFX.

La colonna sonora ufficiale presenta il nuovo brano “Nothing Changes” insieme ai classici che hanno segnato la storia del gruppo.

La formazione attuale comprende Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco e Sébastien Lefebvre, autori di successi come “Welcome to My Life”, “Perfect” e “What’s New Scooby-Doo?”. Con oltre 10 milioni di album venduti e più di un miliardo di visualizzazioni su YouTube, i Simple Plan hanno consolidato la loro eredità pop-punk.

La band destina 1 dollaro per ogni biglietto alla Simple Plan Foundation, attiva dal 2005 per supportare i giovani in difficoltà attraverso la musica.

Fonte immagine: Hub Music Factory