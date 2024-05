Concerti Tedua nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Tedua nel 2024

Tedua si appresta ad iniziare una serie di concerti che lo vedranno impegnato fino alla fine di luglio 2024. La prima data in programma del suo tour estivo è quella del 29 (e del 30) giugno 2024 a Milano, in occasione degli I-Days. Evento nel quale conquisterà il primato di essere il primo headliner italiano della storia degli Independent Days Festival. Seguiranno poi altri appuntamenti sparsi per la nostra penisola, molti dei quali nell’ambito dei più importanti festival italiani. Di seguito vi diciamo tutto sulle date, su quali piattaforme acquistare i biglietti e sulla possibile scaletta.

Classe 1994, Mario Molinari – questo il suo vero nome – è uno dei principali esponenti della scena trap italiana. Sul palco porterà i suoi testi ricchi di temi personali e sociali. Ne è passato di tempo da quel 2015, anno del debutto del rapper con il suo mixtape “Aspettando Orange County”. Ma non è solo per la musica che Tedua è conosciuto: si distingue infatti da molti suoi “colleghi” per il suo approccio filosofico alla vita, che va inevitabilmente ad infondere anche i testi delle sue canzoni.

Queste, nel dettaglio, le date dei concerti del suo tour estivo:

29 e 30 giugno 2024 – Milano – Ippodromo SNAI, I-Days

3 luglio 2024 – Lucca – Lucca Summer Festival

6 luglio 2024 – Ferrara – Ferrara Summer Festival

7 luglio 2024 – Alba (CN) – Collisioni Festival

12 luglio 2024 – Servigliano (FM) – No Sound Fest

13 luglio 2024 – Bassano del Grappa (VI) – Ama Festival

17 luglio 2024 – Alghero – Alguer Summer Festival

20 luglio 2024 – Paestum (SA) – Planet Arena Dei Templi

22 luglio 2024 – Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

24 luglio 2024 – Molfetta (BA) – Banchina San Domenico

27 luglio 2024 – Roma – Rock in Roma

Biglietti concerti Tedua

La vendita generale è già iniziata nel gennaio 2024. Potete comunque contunuare ad acquistare i biglietti per i concerti di Tedua attraverso i canali ufficiali quali TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket. Oppure in uno dei punti vendita fisici presenti in diverse città italiane. In quanto ai prezzi, questi variano sia da data a data che in base al posto scelto. Ad ora molte disponibilità sono terminate, ma nel momento in cui scriviamo, prendendo ad esempio in esame la data del 29 giugno, è rimasto disponibile il VIP Pack 2 – Early Entrance / Intero che include 1 biglietto PIT, l’ingresso anticipato, 1 free drink, 1 Pass ricordo laminato e l’ingresso dedicato al costo di 169.00 € + Commissioni.

Per quanto riguarda la data di Ferrara, al momento è disponibile il posto unico al costo di 46 €. Chi abbia intenzione di assistere all’esibizione dal vivo del rapper del 17 luglio ad Alghero, potrebbe avere a disposizione più scelte: il biglietto per il parterre / Intero al prezzo di 46.00 € + Commissioni; quello per il parterre Early Entry / Intero al prezzo di 57.50 € + Commissioni. Il biglietto per prendere posto nella Tribuna Numerata, che ha un costo di 57.50 € + Commissioni e quello per la Tribuna Numerata con Visibilità Limitata allo stesso costo. Per la data di Roma sono rimaste due possibilità: il biglietto PIT al prezzo di 69 € e quello unico al costo di 46.

Naturalmente, se non volete perdere il concerto nella vostra zona, vi consigliamo di non indugiare troppo ma, anzi, di comprare il biglietto al più presto: più si avvicinano le date e più la disponibilità scarseggia ed il rischio del sold out è dietro l’angolo.

Concert Tedua 2024, la scaletta

La scaletta dei concerti che Tedua terrà nel corso del 2024 non è ancora stata diffusa. Con tutta probabilità potrebbe essere simile a quella delle ultime esibizioni dal vivo del rapper. Quindi potrebbe includere, seppur non necessariamente in questo ordine:

Angelo all’inferno Feat. Federica Abbate

Lo sai

Athena beat

Inferno+Lo-Fi Drill

Paradiso artificiale Feat. Kid Yugi

Lo-Fi 4 U

Volgare

Mancanze affettive

Diluvio a luglio

Red light

Soffierà

3 chances

Chiavi

Scala di Milano

Sangue misto

La legge del più forte

Buste della spesa

Rari Feat. Paky

Blue face Feat. Vazte e Disme

Purple

Acqua (malpensandoti)

Step by step Feat. Bresh

Anime libere Feat. Bresh

Dimmi che c’è

La verità Feat. BNKR44

Polvere Feat. Capoplaza

Interlude

