Concerti Vasco Rossi nel 2024: date, biglietti e scaletta

L’attesa è finita per i fan del leggendario rocker italiano. Vasco Rossi sta per tornare dal vivo con una serie di concerti nell’ambito del suo tour estivo. Vasco, che ha segnato la storia della musica italiana con la sua voce inconfondibile ed il suo stile unico, si prepara a incantare nuovamente il suo pubblico con una tournée che attraverserà parte della nostra penisola. Bene, ma quali città toccherà, quali sono le date in programma e come/dove comprare i biglietti? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Sono 12 le date del Vasco Live tour 2024, tutte concentrate nel mese di giugno. La prima in programma a Bibione, una frazione di San Michele al Tagliamento sita in provincia di Venezia. L’ultima, a Bari. Sotto, l’elenco nel dettaglio.

Vasco Live 2024

02/06/2024, Stadio Comunale, Bibione

07/06/2024, Stadio San Siro, Milano

08/06/2024, Stadio San Siro, Milano

11/06/2024, Stadio San Siro, Milano

12/06/2024, Stadio San Siro, Milano

15/06/2024, Stadio San Siro, Milano

19/06/2024, Stadio San Siro, Milano

20/06/2024, Stadio San Siro, Milano

25/06/2024, Stadio San Nicola, Bari

26/06/2024, Stadio San Nicola, Bari

29/06/2024, Stadio San Nicola, Bari

30/06/2024, Stadio San Nicola, Bari

Dove comprare i biglietti

Per acquistare i biglietti per i concerti di Vasco Rossi del 2024, potete utilizzare diverse piattaforme ufficiali. Ticketmaster, Vivaticket e Ticketone sono tra le principali. Su ognuna di queste potete trovare i biglietti per le diverse date del tour. La vendita è iniziata lo scorso 1 febbraio (il 30 gennaio sono però iniziate le prevendite riservate ai soci de Il Blasco Fan Club). Per cui, alcune delle date, potrebbero essere già sold out. In ogni caso, questi i prezzi per quanto riguarda la data zero, quella di Bibione (a lungo in dubbio sul fatto che si sarebbe svolta a Rimini): 80,50 € per il prato, 92 per la Tribuna non numerata e 217.00 € per l’Early Entry Pack. In quanto alle date di Bari, 80,50 € per il Settore Numerato e 57,70 per il Settore Non Numerato.

Questi, infine, i prezzi per le date milanesi:

Prato Gold: 103,62 €

Early Entry: 236,12 €

Prato: 87,77 €

I Settore Numerato Capofila: 109,71 €

I Settore Numerato 103,62: €

Vip Lounge: 336,82 €

II Settore Numerato Capofila: 103,62 €

II Settore Numerato: 97,52 €

III Settore Numerato Capofila: 93,86 €

III Settore Numerato: 87,77 €

IV Settore Numerato Capofila: 79,24 €

IV Settore Numerato: 73,14 €

V Settore Numerato Capofila: 67,05 €

V Settore Numerato: 60,95 €

VI Settore Numerato Capofila: 62,17 €

VI Settore Numerato: 56,07 €

VII Settore Numerato Capofila: 54,86 €

VII Settore Numerato: 48,76 €

Concerti Vasco Rossi, la scaletta

Veniamo alla scaletta, che in realtà non è ancora nota, ma con tutta probabilità sarà simile a quella dello scorso anno. Magari con qualche aggiunta o qualche modifica nell’ordine dei brani proposti.

Intro

Dillo alla luna

Stendimi

Rock’n’Roll Show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio

XI Comandamento

C’è chi dice No

Gli Spari Sopra

Se Ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Medley: Come nelle Favole, Non l’hai mica capito, Cosa ti fai, Il blues della chitarra sola, Ormai è tardi, Incredibile Romantica

Ridere di te

Sally

Siamo Solo noi

Vita Spericolata

Albachiara

Photo Credit | Facebook Vasco Rossi

