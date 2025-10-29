Concerti Tedua 2026: date, biglietti e scaletta

Tedua ha annunciato il suo prossimo concerto, che si svolgerà allo Stadio San Siro nel 2026
Il concerto di Tedua al San Siro rappresenta un evento imperdibile, capace di unire la storia del rapper e l’entusiasmo del pubblico studentesco. La sua carriera, caratterizzata da successi e innovazioni, torna a brillare con uno show spettacolare che celebra il passato, anticipando nuove direzioni artistiche per il futuro. L’annuncio segna un ritorno atteso e un momento di grande coinvolgimento, destinato a lasciare un segno indelebile nell’universo musicale italiano. Questo evento promette emozioni forti e innovazioni sorprendenti per tutti.

Concerti Tedua 2026: le date del tour

Il concerto si svolge il 24 giugno 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Le prevendite si articolano in tre momenti:

  • 29 ottobre ore 10:00 per il Tedua FanClub
  • 30 ottobre ore 10:00 per My Live Nation
  • 31 ottobre ore 10:00 per la vendita generale

Il concerto offre una gamma completa di biglietti, dai posti numerati alle accoglienti aree prato, per un’esperienza immersiva e coinvolgente. Gli acquisti avvengono tramite siti autorizzati.

La scaletta del concerto di Tedua

La scaletta del concerto includerà i brani più iconici di Tedua:

  • Angelo all’Inferno
  • Lo Sai
  • Paradiso Artificiale
  • LO-FI For U
  • Parole Vuote (La Solitudine)
  • Paradiso II
  • Sangue Misto + La Legge del più forte + Buste della spesa
  • Kill Bill
  • Catrame
  • Volgare
  • Red Light
  • Soffierà
  • OC (California) – Acoustic
  • Step by Step
  • Dopo le 4
  • Jolly Roger
  • Blueface
  • Beatrice
  • Mare Calmo
  • Lingerie ft. Sfera Ebbasta
  • Hoe ft. Sfera Ebbasta
  • Malamente
  • Bagagli
  • Angelo Custode
  • Wasabi 2.0 + Dimmi Che C’è
  • Vertigini

Durante lo spettacolo saranno presentate anche nuove produzioni, anticipando il futuro percorso musicale dell’artista. Il mix di successi consolidati e innovazioni promette un live spettacolare e coinvolgente, capace di emozionare il pubblico studentesco per un’esperienza indimenticabile e unica.

La biografia e carriera

Il percorso di Tedua, al secolo Mario Molinari, è una storia di crescita e innovazione nel panorama rap italiano. Da Orange County Mixtape fino a Mandala, Mowgli e La Divina Commedia, ha saputo fondere introspezione, tecnica e narrazione personale per creare un’identità unica.

Le sue collaborazioni e sperimentazioni hanno contribuito a definirne l’evoluzione, facendo del suo stile un modello per la nuova generazione. L’evento a San Siro chiude il cerchio della sua carriera, celebrando l’impegno e la trasformazione artistica. Questo spettacolo segna un traguardo imprescindibile per la sua eccezionale arte.

