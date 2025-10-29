Concerti Tedua 2026: date, biglietti e scaletta

Il concerto di Tedua al San Siro rappresenta un evento imperdibile, capace di unire la storia del rapper e l’entusiasmo del pubblico studentesco. La sua carriera, caratterizzata da successi e innovazioni, torna a brillare con uno show spettacolare che celebra il passato, anticipando nuove direzioni artistiche per il futuro. L’annuncio segna un ritorno atteso e un momento di grande coinvolgimento, destinato a lasciare un segno indelebile nell’universo musicale italiano. Questo evento promette emozioni forti e innovazioni sorprendenti per tutti.

Il concerto si svolge il 24 giugno 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Le prevendite si articolano in tre momenti:

29 ottobre ore 10:00 per il Tedua FanClub

30 ottobre ore 10:00 per My Live Nation

31 ottobre ore 10:00 per la vendita generale

Il concerto offre una gamma completa di biglietti, dai posti numerati alle accoglienti aree prato, per un’esperienza immersiva e coinvolgente. Gli acquisti avvengono tramite siti autorizzati.

La scaletta del concerto di Tedua

La scaletta del concerto includerà i brani più iconici di Tedua:

Angelo all’Inferno

Lo Sai

Paradiso Artificiale

LO-FI For U

Parole Vuote (La Solitudine)

Paradiso II

Sangue Misto + La Legge del più forte + Buste della spesa

Kill Bill

Catrame

Volgare

Red Light

Soffierà

OC (California) – Acoustic

Step by Step

Dopo le 4

Jolly Roger

Blueface

Beatrice

Mare Calmo

Lingerie ft. Sfera Ebbasta

Hoe ft. Sfera Ebbasta

Malamente

Bagagli

Angelo Custode

Wasabi 2.0 + Dimmi Che C’è

Vertigini

Durante lo spettacolo saranno presentate anche nuove produzioni, anticipando il futuro percorso musicale dell’artista. Il mix di successi consolidati e innovazioni promette un live spettacolare e coinvolgente, capace di emozionare il pubblico studentesco per un’esperienza indimenticabile e unica.

La biografia e carriera

Il percorso di Tedua, al secolo Mario Molinari, è una storia di crescita e innovazione nel panorama rap italiano. Da Orange County Mixtape fino a Mandala, Mowgli e La Divina Commedia, ha saputo fondere introspezione, tecnica e narrazione personale per creare un’identità unica.

Le sue collaborazioni e sperimentazioni hanno contribuito a definirne l’evoluzione, facendo del suo stile un modello per la nuova generazione. L’evento a San Siro chiude il cerchio della sua carriera, celebrando l’impegno e la trasformazione artistica. Questo spettacolo segna un traguardo imprescindibile per la sua eccezionale arte.