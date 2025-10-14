Concerti TWICE 2026: date, biglietti e scaletta dell'appuntamento italiano

Concerti Twice 2026: data e biglietti del debutto italiano

Il mondo del K-pop italiano si prepara a vivere un momento storico: le TWICE faranno il loro debutto assoluto in Italia il 20 maggio 2026 all’Inalpi Arena di Torino. Dopo dieci anni di carriera internazionale e tournée che hanno toccato Asia, Americhe ed Europa, il gruppo sudcoreano porta finalmente la propria musica nel nostro Paese.

I biglietti saranno disponibili dal 16 ottobre 2025 alle ore 10:00 attraverso i canali ufficiali di Ticketmaster. L’evento si inserisce in un panorama K-pop nazionale sempre più vivace, che negli ultimi mesi ha già registrato il successo straordinario di concerti di gruppi come Stray Kids e Blackpink, confermando l’entusiasmo del pubblico italiano per questo genere musicale.

Il concerto torinese rappresenta una tappa fondamentale del tour mondiale “THIS IS FOR”, che celebra una decade di successi internazionali. Le TWICE porteranno sul palco un repertorio che attraversa l’intera loro discografia, dalle hit che le hanno lanciate nel panorama globale fino alle produzioni più recenti, offrendo ai fan italiani un’esperienza live completa e coinvolgente.

Concerti Twice 2026: la scaletta

Ecco la possibile scaletta per la data italiana dei concerti delle TWICE:

Four (Intro)

This is for

Strategy

Make me go

Set me free

I can’t stop me

Options

Moonlight sunrise

Mars

I got you

The feels

Gone

Likey

Peach gelato

Do it again

Cheer up

Heart shaker

Basics

Alcohol-free

Bdz

Mystery song

Hare hare

Talk that talk

Like 1

La carriera e il successo internazionale del gruppo

Le TWICE nascono nel 2015 attraverso il programma survival SIXTEEN, trasmissione della JYP Entertainment che ha selezionato le nove componenti tra prove di canto, ballo e personalità. Il debutto ufficiale arriva il 20 ottobre 2015 con il mini album The Story Begins e il singolo Like OOH-AHH, immediatamente apprezzato in Corea del Sud e in tutta l’Asia.

Il gruppo si distingue fin dall’inizio per la sua composizione internazionale: nove membri provenienti da tre paesi diversi. Dalla Corea del Sud arrivano Nayeon, Jeongyeon, Jihyo, Dahyun e Chaeyoung, dal Giappone Momo, Sana e Mina, mentre Tzuyu rappresenta Taiwan. Questa diversità culturale ha contribuito significativamente al loro successo globale.

Con hit iconiche come “Cheer Up”, “TT”, “Fancy” e “Feel Special”, le TWICE hanno dominato le classifiche coreane e giapponesi, diventando uno dei gruppi femminili più seguiti al mondo. Il loro pop luminoso, arricchito da coreografie studiate e produzioni visive di alto livello, ha conquistato milioni di ascoltatori su YouTube e Spotify, vendendo milioni di copie fisiche e vincendo premi nazionali e internazionali.

Le curiosità e le novità dal mondo k-pop

Il percorso delle TWICE verso il successo è caratterizzato da anni di preparazione intensiva che precedono il debutto. Jihyo, leader del gruppo, rappresenta l’esempio più emblematico di questa dedizione: il suo training è durato quasi dieci anni, durante i quali ha perfezionato le proprie abilità vocali, di danza e di performance. Questo lungo percorso formativo non è un’eccezione nel mondo del K-pop, ma testimonia l’impegno richiesto per raggiungere l’eccellenza artistica che contraddistingue il gruppo.

Oltre alla preparazione tradizionale, le TWICE hanno dimostrato una notevole capacità di innovazione, espandendo la propria presenza oltre la musica. La partecipazione al film d’animazione “K-pop Demon Hunters” su Netflix ha segnato un momento storico, con la pellicola che è diventata il film animato originale più visto nella storia della piattaforma. Le TWICE hanno contribuito alla colonna sonora con “Takedown (Twice version)” e “Strategy”, dimostrando versatilità artistica.

La capacità del gruppo di fondere musica, coreografie studiate e progetti multimediali ha contribuito significativamente all’evoluzione del K-pop a livello globale, stabilendo nuovi standard per l’industria.

L’attesa dei fan e l’impatto culturale in Italia

Il fenomeno K-pop ha registrato una crescita esponenziale in Italia negli ultimi anni, trasformandosi da nicchia musicale a movimento culturale di massa. Gli eventi live hanno giocato un ruolo fondamentale in questa espansione, creando momenti di condivisione che vanno oltre la semplice fruizione musicale. I concerti di gruppi come Stray Kids e Blackpink hanno dimostrato la capacità del pubblico italiano di abbracciare con entusiasmo la cultura coreana, generando sold out record e creando vere e proprie comunità di appassionati.

La fanbase italiana delle TWICE, conosciuta come ONCE, ha accolto l’annuncio del concerto torinese con un’esplosione di gioia sui social media. Molti fan hanno condiviso storie di anni di attesa, viaggi all’estero per seguire il gruppo e la difficoltà di non poter assistere a un live in patria. Le reazioni dimostrano quanto questo appuntamento rappresenti un traguardo emotivo oltre che musicale.

Il debutto delle TWICE in Italia segna un momento cruciale per il consolidamento del K-pop nel panorama musicale nazionale. La scelta di Torino come prima tappa italiana conferma l’importanza strategica del Nord Italia per gli eventi internazionali, mentre la programmazione all’Inalpi Arena garantisce la qualità tecnica necessaria per uno spettacolo di questo calibro. Questo concerto non rappresenta solo un evento isolato, ma un tassello importante nell’evoluzione culturale che sta avvicinando sempre più l’Italia alla Corea del Sud.

