Concerti Zero Assoluto 2025: date, biglietti e scaletta

Gli Zero Assoluto, il celebre duo romano formato da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, tornano a far sognare i fan con l’annuncio di un attesissimo mega evento. Dopo quattro date autunnali di successo, il duo ha pianificato uno spettacolare concerto al Forum di Milano per il 2025, intitolato “Milano canta gli Zero Assoluto”.

Un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo le hit che hanno segnato oltre vent’anni di carriera musicale italiana.

Gli Zero Assoluto hanno annunciato due imperdibili appuntamenti per il 2025:

21 febbraio: Modigliani Forum di Livorno

1° marzo: Forum di Assago – “Milano canta gli Zero Assoluti”

Quest’ultima data rappresenta il momento culminante del tour, promettendo uno spettacolo memorabile nella prestigiosa venue milanese.

I biglietti sono già disponibili su TicketOne e sulle principali piattaforme.

Discografia e Scaletta dei Concerti

Gli Zero Assoluti vantano una ricca discografia che include sei album in studio, dal primo “Scendi” del 2004 fino a “Di me e di te” del 2016. La loro evoluzione musicale si riflette nella scaletta dei concerti, che include i loro maggiori successi.

I brani principali della scaletta includeranno probabilmente:

Svegliarsi la mattina

Perdermi

Semplicemente

Sei parte di me

All’improvviso

Quello che mi davi tu

Per dimenticare

Questa la scaletta di Milano 2023:

Quello che mi davi tu

Perdermi

Magari meno

Sei parte di me

Meglio così

Di me e di te

Svegliarsi la mattina

Grazie

Appena prima di partire

Per Dimenticare

Cialde

Non guardarmi così

Fuori noi

Mezz’ora

Scappare

All’Improvviso

Psicologia sociale

Semplicemente

Sei parte di me

Svegliarsi la mattina

Per Dimenticare

Biografia e Storia del Duo

Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci formano gli Zero Assoluti nel 1997 a Roma, scegliendo il nome dal soprannome di Matteo, noto per la sua natura riservata.

Il loro debutto discografico avviene nel 2004 con l’album “Scendi”, che include il successo “Mezz’ora”. La vera svolta arriva nel 2005 grazie al singolo “Semplicemente”, seguito dalla vittoria nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2006 con “Svegliarsi la mattina”.

Dopo una carriera costellata di successi, nel 2016 pubblicano “Di me e di te”, per poi prendersi una pausa artistica. Il duo torna sulla scena nel 2020, rilasciando nel 2023 il singolo “Sardegna”.

Foto copertina via Wikimedia Commons