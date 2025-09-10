Concorso docenti PNRR 3: bando per docenti, requisiti e prove aggiornati al 31 dicembre 2025

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito come termine ultimo il 31 dicembre 2025 per il rilascio del bando del concorso docenti PNRR 3. La procedura è già stata avviata attraverso l’affidamento all’università “Roma Tre” dell’incarico di predisporre i quesiti per tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell’infanzia e primaria fino alla secondaria di primo e secondo grado.

La struttura dei quesiti

I quesiti del concorso PNRR 3 seguiranno la medesima architettura dei precedenti bandi, presentando quattro opzioni di risposta con una sola soluzione corretta. La metodologia adottata prevede l’utilizzo strategico di distrattori per valutare l’effettiva preparazione dei candidati.

I distrattori deboli si caratterizzano per l’assenza di correlazione con il quesito posto, mentre i distrattori forti vengono formulati per apparire plausibili e quasi corretti rispetto alla domanda. Questa distinzione consente di verificare la reale padronanza delle competenze richieste nei diversi ambiti disciplinari e metodologici.

I requisiti di partecipazione

La qualificazione per la scuola dell’infanzia e primaria

Per accedere al concorso docenti PNRR 3 nella scuola dell’infanzia e primaria è necessario possedere la laurea in scienze della formazione primaria oppure il diploma magistrale o di scuola magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

La qualificazione per la scuola secondaria

I candidati per la scuola secondaria di primo e secondo grado devono possedere il titolo di studio corrispondente alla classe di concorso e la relativa abilitazione all’insegnamento. In alternativa, possono partecipare i docenti con almeno tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio.

I requisiti per gli ITP e i docenti di sostegno

Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) possono partecipare fino al 31 dicembre 2025 con il solo diploma tecnico professionale, dal 2026 sarà obbligatoria la laurea. Per i posti di sostegno è richiesta la specializzazione specifica per l’ordine scolastico, con possibilità di accesso per docenti con tre anni di servizio.

Le prove del concorso

Il concorso PNRR 3 articola la valutazione dei candidati attraverso un sistema di prove progressive che rispecchia la struttura dei precedenti bandi. La prova preselettiva viene attivata qualora il numero di partecipanti superi di quattro volte i posti disponibili, utilizzando quesiti a risposta chiusa per una prima scrematura dei candidati.

La prova scritta rappresenta il momento centrale della valutazione, basandosi su domande a risposta aperta che permettono di verificare in modo approfondito le competenze disciplinari e metodologiche dei partecipanti. Questa modalità consente una valutazione più articolata rispetto ai test chiusi.

La prova orale conclude il percorso valutativo, offrendo l’opportunità di verificare direttamente le capacità comunicative e la padronanza degli argomenti da parte dei candidati.

La procedura di registrazione

L’invio della domanda di partecipazione al concorso PNRR 3 avverrà esclusivamente attraverso modalità telematica, seguendo la procedura già consolidata nei precedenti bandi. I candidati dovranno utilizzare il portale unico del reclutamento, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, che rappresenta l’unica piattaforma autorizzata per la presentazione delle istanze.

Per accedere alla compilazione della domanda, risulta obbligatorio il possesso di credenziali digitali valide: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure la Carta di Identità Elettronica (CIE). Questo requisito garantisce l’autenticazione sicura dell’identità del candidato e la tracciabilità delle operazioni effettuate sulla piattaforma ministeriale.