Cyber Monday 2024: offerte imperdibili e consigli per risparmiare

Il Cyber Monday è un evento di shopping online che si tiene il lunedì successivo al Black Friday, tradizionalmente dedicato agli sconti e alle promozioni su prodotti acquistabili tramite e-commerce. È nato negli Stati Uniti nel 2005 come risposta all’esplosione degli acquisti online, offrendo un’occasione per i consumatori di approfittare di offerte speciali su tecnologia, abbigliamento, elettrodomestici e molto altro.

Quest’anno il Cyber Monday 2024 si terrà il 2 dicembre, promettendo sconti significativi su una vasta gamma di prodotti. Vediamo insieme alcune delle migliori offerte da tenere d’occhio!

Offerte Amazon per il Cyber Monday 2024

Ecco alcuni degli sconti di Amazon proposti per il Cyber Monday per quanto riguarda tecnologia ed elettrodomestici:

Smartphone e tablet : sconti fino al 70% su modelli come l’ iPhone 13 e il DOOGEE U10 Tablet , che offre 9GB di RAM e 128GB di memoria interna.

: sconti fino al su modelli come l’ e il , che offre 9GB di RAM e 128GB di memoria interna. PC e accessori : offerte su computer portatili come il Lenovo Notebook a 255€ e PC gaming a 275€ .

: offerte su computer portatili come il a e PC gaming a . Aspirapolvere Rowenta : modello a traino senza sacco in offerta a prezzi competitivi .

: modello a traino senza sacco in offerta a . Friggitrice ad aria : modelli come l’ Air Fryer Pro Compact a 59,95€ , con uno sconto del 33%.

: modelli come l’ a , con uno sconto del 33%. Dispositivi Smart Home : sconti oltre il 60% su assistenti vocali come Alexa, telecamere di sicurezza smart e interruttori Wi-Fi.

: sconti oltre il su assistenti vocali come Alexa, telecamere di sicurezza smart e interruttori Wi-Fi. Elettrodomestici da cucina: offerte su macchine da caffè, robot da cucina e purificatori d’aria, con sconti che arrivano fino al 75%.

Offerte Euronics per il Cyber Monday 2024

Vediamo insieme alcuni degli sconti previsti da Euronics per questo Cyber Monday 2024:

Smartphone : sconti su modelli top come Samsung Galaxy S24 e iPhone 13 , oltre a smartphone di marchi come Xiaomi e Oppo, noti per il loro ottimo rapporto qualità-prezzo.

: sconti su modelli top come e , oltre a smartphone di marchi come Xiaomi e Oppo, noti per il loro ottimo rapporto qualità-prezzo. Computer e accessori : offerte su notebook e desktop dei marchi leader come Acer, HP, ASUS e Lenovo, ideali per lavoro e gaming.

: offerte su notebook e desktop dei marchi leader come Acer, HP, ASUS e Lenovo, ideali per lavoro e gaming. Grandi elettrodomestici : sconti su frigoriferi, lavatrici e asciugatrici dei marchi più richiesti come Bosch, Whirlpool e Samsung.

: sconti su frigoriferi, lavatrici e asciugatrici dei marchi più richiesti come Bosch, Whirlpool e Samsung. Piccoli elettrodomestici : offerte su macchine da caffè, friggitrici ad aria e robot aspirapolvere di marchi come Dyson e Philips.

: offerte su macchine da caffè, friggitrici ad aria e robot aspirapolvere di marchi come Dyson e Philips. Smart TV : sconti su modelli 4K di marchi come LG e Sony, con tecnologie OLED e QLED.

: sconti su modelli 4K di marchi come LG e Sony, con tecnologie OLED e QLED. Impianti audio: offerte su soundbar e impianti Hi-Fi per un’esperienza multimediale migliorata.

Offerte Unieuro per il Cyber Monday 2024

Unieuro prevede sconti significativi su diverse categorie di prodotti, tra cui:

Smartphone : Sconti fino al 40% su marchi come Apple e Samsung.

: Sconti fino al 40% su marchi come Apple e Samsung. Televisori : Offerte su TV OLED e LED.

: Offerte su TV OLED e LED. Elettrodomestici : Sconti fino al 50% su grandi e piccoli elettrodomestici.

: Sconti fino al 50% su grandi e piccoli elettrodomestici. Computer e Accessori : Prezzi speciali su notebook, MacBook e accessori tecnologici.

: Prezzi speciali su notebook, MacBook e accessori tecnologici. Gaming: Sconti su console e videogiochi.

Durante il Cyber Monday si trovano anche molte offerte riguardanti il mondo dei viaggi, come queste che segnaliamo qui sotto:

Radisson Hotels : fino al 35% di sconto e 3.000 punti bonus per soggiorni dal 12 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, valida fino al 4 dicembre.

: fino al e per soggiorni dal 12 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, valida fino al 4 dicembre. Neos Air : sconto del 25% (tasse escluse) per viaggi tra il 24 novembre 2024 e il 20 ottobre 2025, utilizzando il codice BF2024.

: sconto del (tasse escluse) per viaggi tra il 24 novembre 2024 e il 20 ottobre 2025, utilizzando il codice BF2024. Singapore Airlines: offerte per voli da Roma e Milano verso Asia e Oceania, prenotazioni fino al 4 dicembre.

Consigli per risparmiare durante il Cyber Monday

Per sfruttare al meglio le offerte del Cyber Monday e fare acquisti in modo efficace, è fondamentale adottare una strategia ben definita. Inizia preparando una lista dei desideri, individuando in anticipo i prodotti che intendi acquistare. Questo ti aiuterà a mantenere il focus sulle tue reali necessità ed evitare spese impulsive.

Nei giorni precedenti all’evento, monitora i prezzi degli articoli di tuo interesse. Confrontare i costi prima del Cyber Monday ti permetterà di valutare con precisione la convenienza delle offerte proposte. Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti alle newsletter dei tuoi negozi online preferiti: spesso, i rivenditori inviano promozioni esclusive e anteprime delle offerte tramite email.

Strumenti come siti di comparazione prezzi possono rivelarsi molto utili per verificare le variazioni dei prezzi nel tempo. Allo stesso modo, consultare piattaforme dedicate ai codici sconto potrebbe garantirti ulteriori risparmi.

Prima di procedere all’acquisto, però, ricorda di verificare le politiche di reso e le condizioni di garanzia offerte dai venditori, soprattutto se stai acquistando online. Infine, pianifica i tuoi acquisti in base alle categorie di prodotti.