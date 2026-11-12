Cybersicurezza universitaria, il MUR stanzia 12 milioni per 38 progetti tra mobilità e 'Protettori Digitali'

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato la graduatoria di 38 progetti finanziati nel settore della cybersicurezza e dell’Intelligenza Artificiale, per un totale di 12 milioni di euro. L’elenco completo degli Atenei e degli Enti di Ricerca ammessi è consultabile sul portale ufficiale del MUR da novembre 2026.

Su 61 proposte presentate, poco più della metà ha ottenuto l’approvazione. L’intervento punta a rafforzare la capacità del sistema universitario e della ricerca di affrontare le sfide della sicurezza digitale, della resilienza informatica e dell’utilizzo responsabile delle tecnologie emergenti.

Particolare attenzione è riservata all’Intelligenza Artificiale, ambito in rapida evoluzione che richiede competenze specialistiche e consapevolezza sui rischi connessi.

La cornice normativa: strategia nazionale 2022-2026 e direttiva NIS2

Il finanziamento del MUR si inserisce in un quadro regolatorio definito a livello nazionale ed europeo. Lo stanziamento risponde agli obiettivi fissati dalla Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026, che delinea priorità e interventi per rafforzare la resilienza digitale del Paese.

Parallelamente, il provvedimento attua il Piano nazionale di recepimento della direttiva europea NIS2, la normativa che introduce standard più rigorosi in materia di sicurezza informatica e gestione del rischio per soggetti pubblici e privati. L’adozione di questi standard avanzati richiede alle università e agli enti di ricerca di adeguare infrastrutture, competenze e processi, garantendo maggiore protezione contro minacce informatiche e un utilizzo più consapevole delle tecnologie emergenti, inclusa l’Intelligenza Artificiale.

Le due linee di intervento: mobilità internazionale e “Protettori Digitali”

L’avviso pubblicato dal MUR nel giugno scorso ha definito due linee di finanziamento complementari, con obiettivi e dotazioni distinte.

La prima linea, denominata “Incentivazione della mobilità internazionale”, ha ricevuto uno stanziamento di 8 milioni di euro e ha ammesso al finanziamento 18 progetti. Questi interventi sono orientati a sostenere programmi di mobilità accademica e professionale, percorsi di alta formazione, attività di scambio e collaborazione internazionale, oltre a interventi per il potenziamento delle infrastrutture digitali e della sicurezza informatica di atenei ed enti di ricerca.

La seconda linea, chiamata “Protettori Digitali”, dispone di 4 milioni di euro e ha selezionato 20 progetti. Il focus è rivolto alla formazione delle studentesse e degli studenti universitari, con l’obiettivo di rafforzare le competenze sulla sicurezza informatica, la prevenzione dei rischi informatici, l’educazione digitale e l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, inclusa l’Intelligenza Artificiale.

Le ricadute per studenti e atenei: formazione, scambi e infrastrutture

I progetti selezionati aprono nuove opportunità di formazione per studentesse e studenti universitari. Gli interventi puntano a rafforzare le competenze in sicurezza informatica, prevenzione dei rischi digitali e uso consapevole delle tecnologie, aspetti sempre più centrali nella formazione accademica e nell’inserimento professionale.

Gli atenei e gli enti di ricerca beneficeranno di programmi di mobilità accademica e professionale a livello internazionale, favorendo scambi e collaborazioni che arricchiscono l’esperienza formativa. Il finanziamento sostiene anche il potenziamento delle infrastrutture digitali e dei sistemi di sicurezza informatica, migliorando la resilienza complessiva delle istituzioni. La graduatoria completa dei progetti ammessi è disponibile sul portale del MUR.