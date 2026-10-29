Università, 200 milioni per l'efficienza energetica: il fondo ordinario sale a 9,5 miliardi

L’ultima Manovra ha disposto un incremento di 200 milioni di euro destinati alle università italiane, su proposta della ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini. Le risorse si aggiungono al Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), che raggiunge così una dotazione complessiva di circa 9,5 miliardi di euro. La misura è stata ufficializzata attraverso una nota del ministero, che specifica il perimetro d’intervento e le finalità dell’incremento.

Il Ffo rappresenta il principale canale di finanziamento ordinario degli atenei italiani, e l’integrazione prevista nella Manovra rafforza la capacità di investimento del sistema universitario. L’iniziativa risponde all’esigenza di sostenere interventi strutturali nei campus e di migliorare la sostenibilità economica dei bilanci universitari, alleggerendo il peso delle spese correnti.

La decisione politica trova applicazione amministrativa immediata, con impatto diretto sui piani di sviluppo degli atenei per il prossimo triennio.

Gli interventi previsti: efficientamento e rinnovabili negli atenei

I 200 milioni stanziati dalla Manovra sono destinati a finanziare interventi di efficientamento energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili negli edifici universitari. L’obiettivo dichiarato è duplice: ridurre i consumi energetici degli atenei e alleggerire il peso delle bollette sui loro bilanci.

La misura punta a modernizzare il patrimonio edilizio universitario attraverso soluzioni tecniche che migliorino le prestazioni energetiche degli immobili e favoriscano l’adozione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. La riduzione dei consumi si traduce direttamente in minori spese correnti, liberando risorse che gli atenei potranno destinare ad altre attività istituzionali.

La semplificazione del fondo e i 270 milioni liberati

La riorganizzazione della struttura del Fondo di finanziamento ordinario sblocca fino a 270 milioni di euro attualmente vincolati a specifiche finalità. Questo intervento introduce una maggiore flessibilità gestionale che consente agli atenei di programmare le proprie attività con più autonomia, adattando le scelte alle esigenze dei singoli contesti territoriali e accademici.

La semplificazione amministrativa del fondo rappresenta una leva operativa che incide direttamente sulla capacità di pianificazione degli istituti universitari. Gli atenei potranno così investire in soluzioni innovative secondo le priorità individuate localmente, rispondendo in modo più efficace alle specificità dei propri bilanci e delle proprie comunità accademiche, senza i vincoli di destinazione che in precedenza limitavano l’utilizzo di queste risorse.

Le implicazioni operative per atenei e comunità accademica

La nota ufficiale evidenzia tre effetti attesi:

Riduzione dei consumi energetici

Bollette più leggere

Rafforzamento dell’autonomia programmatoria degli atenei

La combinazione tra investimenti su efficientamento e rinnovabili e lo sblocco di 270 milioni mira ad alleggerire i bilanci universitari e a consentire una programmazione più flessibile. Gli atenei potranno rispondere alle esigenze dei singoli contesti territoriali, destinando risorse a soluzioni innovative.

L’intervento punta a migliorare la sostenibilità economica delle università e a rafforzare la loro capacità di pianificazione.