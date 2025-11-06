Deep Purple, concerti 2026: date, biglietti e scaletta

Concerti Deep Purple 2026: le date del tour italiano
I Deep Purple tornano in tour con un annuncio che accende l’attesa dei fan italiani: sono confermate infatti due date estive nel 2026 (Pisa e Este).
Ecco le date:
- 16 luglio 2026, Pisa, Piazza dei Cavalieri (Pisa Summer Knights) (fonte: Metal Hammer)
- 17 luglio 2026, Este (PD), Castello Carrarese (fonte: Metal Hammer)
I biglietti per i concerti dei Deep Purple saranno messi in vendita dalle ore 12:00 del 6 novembre nei punti vendita e nei circuiti autorizzati.
Concerti Deep Purple 2026: la scaletta
La scaletta ufficiale non è stata divulgata: ecco una possibile lista basata su esibizioni precedenti.
- Highway Star
- A Bit on the Side
- Hard Lovin’ Man
- Into the Fire
- Guitar Solo
- Uncommon Man
- Keyboard Solo
- Lazy
- Portable Door
- Anya
- Keyboard Solo
- Bleeding Obvious
- Space Truckin’
- Smoke on the Water
- Hush
- Black Night
Si tratta di una previsione, utile per farsi un’idea dei brani che la band potrebbe eseguire dal vivo. La lista include classici e brani recenti, tra cui pezzi dall’ultimo album e i grandi successi storici della band stessa.
La biografia e carriera dei Deep Purple
La band è considerata pioniera dell’hard rock, citata spesso per il suo ruolo fondamentale nel genere e per l’influenza sul rock contemporaneo.
La formazione attuale include Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Don Airey e Simon McBride.
