Deep Purple, concerti 2026: date, biglietti e scaletta

I Deep Purple tornano in tour: Metal Hammer conferma due date estive nel 2026 a Pisa e Este. Biglietti in vendita dal 6 novembre.
Concerti Deep Purple 2026: le date del tour italiano

I Deep Purple tornano in tour con un annuncio che accende l’attesa dei fan italiani: sono confermate infatti due date estive nel 2026 (Pisa e Este).

Ecco le date:

  • 16 luglio 2026, Pisa, Piazza dei Cavalieri (Pisa Summer Knights) (fonte: Metal Hammer)
  • 17 luglio 2026, Este (PD), Castello Carrarese (fonte: Metal Hammer)

I biglietti per i concerti dei Deep Purple saranno messi in vendita dalle ore 12:00 del 6 novembre nei punti vendita e nei circuiti autorizzati.

Concerti Deep Purple 2026: la scaletta

La scaletta ufficiale non è stata divulgata: ecco una possibile lista basata su esibizioni precedenti.

  • Highway Star
  • A Bit on the Side
  • Hard Lovin’ Man
  • Into the Fire
  • Guitar Solo
  • Uncommon Man
  • Keyboard Solo
  • Lazy
  • Portable Door
  • Anya
  • Keyboard Solo
  • Bleeding Obvious
  • Space Truckin’
  • Smoke on the Water
  • Hush
  • Black Night

Si tratta di una previsione, utile per farsi un’idea dei brani che la band potrebbe eseguire dal vivo. La lista include classici e brani recenti, tra cui pezzi dall’ultimo album e i grandi successi storici della band stessa.

La biografia e carriera dei Deep Purple

La band è considerata pioniera dell’hard rock, citata spesso per il suo ruolo fondamentale nel genere e per l’influenza sul rock contemporaneo.

La formazione attuale include Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Don Airey e Simon McBride.

