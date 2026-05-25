Detox digitale all'Istituto Maserati di Voghera: 15 studenti scoprono la vita senza smartphone

Quindici studenti maggiorenni di una quinta dell’indirizzo meccanica e meccatronica dell’Istituto Maserati di Voghera, in provincia di Pavia, hanno partecipato a un esperimento di detox digitale durato 48 ore. Da mercoledì mattina fino al termine delle lezioni del giorno successivo, i ragazzi hanno consegnato i propri smartphone alla scuola, trasformando l’ambiente scolastico in uno spazio di relazione e socialità oltre la didattica frontale.

L’iniziativa, promossa con finalità educative, ha coinvolto gli spazi della presidenza e della palestra, dove gli studenti hanno condiviso attività, conversazioni e momenti di vita quotidiana senza l’intermediazione dello schermo. L’obiettivo dichiarato era verificare se, in presenza di alternative concrete, i giovani potessero vivere serenamente l’assenza del cellulare e riscoprire forme di interazione diretta.

La genesi del progetto e il ruolo della dirigenza

L’esperimento è nato durante gli intervalli, quando un gruppo di studenti ha iniziato a giocare a calciobalilla nella sala della presidenza. Partita dopo partita, i ragazzi hanno notato un cambiamento: l’impulso a controllare il cellulare diminuiva, mentre cresceva il desiderio di restare concentrati sul gioco e sulla compagnia.

Questa scoperta spontanea ha portato gli studenti a proporre al dirigente scolastico Filippo Dezza un’esperienza più strutturata: provare a staccarsi dagli smartphone per due giorni consecutivi.

Il preside, convinto della necessità di promuovere un uso più consapevole della tecnologia senza demonizzarla, ha accolto la proposta con favore. Ha quindi coinvolto il corpo docente e il Consiglio d’istituto per organizzare l’iniziativa.

L’obiettivo dichiarato non era abolire il telefono, ma dimostrare che esistono momenti in cui metterlo da parte consente di vivere relazioni più autentiche e spazi di socialità diretta. Il progetto è stato costruito sul consenso interno: mercoledì mattina gli studenti hanno consegnato i dispositivi e li hanno ripresi solo al termine delle lezioni del giorno successivo, dopo aver vissuto la scuola come ambiente abitabile oltre l’orario curricolare.

Le attività senza telefono e gli esiti osservati

Durante le 48 ore di detox digitale, gli studenti hanno partecipato ai laboratori senza alcuna interruzione legata all’uso del cellulare, mantenendo una concentrazione difficilmente raggiungibile nelle giornate ordinarie. La cena condivisa ha rappresentato un momento di aggregazione autentica, dove le conversazioni sono fluide spontaneamente, senza la mediazione degli schermi.

In palestra, i ragazzi hanno organizzato partite e giochi improvvisati, riscoprendo il piacere del movimento e della competizione dal vivo.

L’assenza dello smartphone non ha generato le attese crisi di astinenza: secondo il dirigente Dezza, la disponibilità di alternative concrete ha fatto la differenza. Gli studenti hanno trovato modi semplici per intrattenersi, sviluppando interazioni faccia a faccia e rafforzando i legami all’interno del gruppo.

Al termine delle lezioni del secondo giorno, al momento della riconsegna dei telefoni, nessuno ha mostrato l’urgenza di controllare immediatamente follower, messaggi o notifiche. L’esperienza ha evidenziato come la presenza di attività strutturate e di socialità reale possa attenuare significativamente la dipendenza dal digitale.

Le criticità emerse e le ricadute educative

L’esperienza ha fatto emergere quanto alcune azioni quotidiane siano ormai automaticamente legate allo smartphone. Durante la cena condivisa, gli studenti hanno dovuto ordinare le pizze e si sono trovati in difficoltà: senza telefono a disposizione, non sapevano come procedere e hanno chiesto aiuto a un docente.

Questo episodio ha reso evidente come molte competenze pratiche passino ormai attraverso il dispositivo mobile, riducendo l’autonomia in situazioni basilari.

Il messaggio educativo emerso dall’iniziativa è chiaro: la tecnologia resta uno strumento utile, ma non deve occupare ogni spazio della giornata né sostituire relazioni, movimento e problem solving diretto. Il dirigente Dezza ha sottolineato che l’obiettivo non era demonizzare lo smartphone, ma mostrare che esistono alternative concrete quando si costruiscono occasioni di socialità e attività condivise.

Le famiglie hanno accolto positivamente il progetto, apprezzando l’opportunità offerta ai figli di vivere un’esperienza reale, lontana dagli schermi e centrata sulle relazioni. L’Istituto Maserati sta valutando di riproporre l’iniziativa a settembre, coinvolgendo altri studenti e possibilmente classi più giovani, per estendere la riflessione sulla dipendenza digitale e promuovere un uso più consapevole della tecnologia tra gli adolescenti.