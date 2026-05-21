Emilia-Romagna, scuole primarie aperte dal 31 agosto: la sperimentazione gratuita per 100 mila bambini

L’Emilia-Romagna ha stabilito che le scuole primarie apriranno dal 31 agosto al 14 settembre con attività alternative non obbligatorie, mentre l’anno scolastico ufficiale partirà regolarmente il 15 settembre come da calendario nazionale. Si tratta di una sperimentazione che si ispira al modello del pre e post scuola, con attività di supporto ai compiti e accompagnamento didattico, offrendo alle famiglie un servizio gratuito o con un contributo minimo.

La misura coinvolge 42 comuni del territorio, inclusi tutti i capoluoghi e diverse unioni montane, per una platea potenziale di 100 mila bambini. Per il primo anno la regione ha stanziato 3 milioni di euro, con l’obiettivo di rendere strutturale il progetto dall’estate 2027. A regime, l’investimento previsto ammonta a circa 10 milioni di euro annui, che saranno integrati nella nuova legge regionale per la natalità.

L’estensione della misura a tutti i comuni dell’Emilia-Romagna è programmata per il prossimo anno scolastico, trasformando il progetto pilota in un intervento permanente. L’iniziativa punta a sostenere le famiglie nel periodo più critico della pausa estiva, quando la conciliazione tra lavoro e gestione dei figli risulta particolarmente complessa sul piano organizzativo ed economico.

Le motivazioni istituzionali e le risorse stanziate

L’assessora alla scuola Isabella Conti ha spiegato che la Regione ha scelto di non intervenire sui giorni di lezione obbligatori per evitare scontento tra genitori e mondo della scuola. Dopo oltre un anno di confronto, le istituzioni hanno optato per una soluzione alternativa che garantisce alle famiglie “certezza nelle proprie scuole e nei propri territori” durante le prime due settimane di settembre.

Il presidente della Regione Michele De Pascale ha ribadito l’obiettivo di “coprire il periodo più critico per molte famiglie anche in termini economici”. Il finanziamento iniziale di 3 milioni di euro permetterà di servire una platea potenziale di 100 mila bambini delle scuole primarie nei 42 comuni coinvolti nella fase sperimentale.

L’amministrazione regionale punta a strutturare la misura dal 2027 con uno stanziamento annuale di circa 10 milioni di euro, estendendo il servizio a tutti i comuni del territorio attraverso l’inserimento nella legge per la natalità in fase di elaborazione.

Le reazioni delle mamme influencer e il dibattito pubblico

Il duo di mamme influencer Mammadimerda, noto sui social per le battaglie in favore di un calendario scolastico più sostenibile per le famiglie, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa emiliano-romagnola. “Mentre i genitori italiani si barcamenano per evitare l’abbandono di minore durante la lunghissima estate, la regione Emilia Romagna trova una soluzione intelligente che dà sollievo alle famiglie”, hanno scritto, sottolineando la fattibilità dell’idea anche per altre regioni.

La posizione ha generato immediate critiche da parte di alcuni utenti: “Una volta che hai fatto un figlio devi pensarci tu a ‘tenerlo’, non la scuola”. Le influencer hanno replicato richiamando il principio di collettività: “In Italia i figli non si fanno più perché sono insostenibili. Smontare questo concetto significa che ognuno dovrebbe prendersi a carico tutto ciò che lo riguarda. Questo è il mondo che volete?”.

L’inquadramento nel calendario scolastico e il confronto con la proposta Santanchè

L’apertura anticipata al 31 agosto non modifica il calendario ufficiale dell’Emilia-Romagna: le lezioni inizieranno regolarmente il 15 settembre e le attività delle due settimane precedenti restano facoltative. La misura regionale si muove su un binario autonomo, senza incidere sull’obbligo scolastico.

A fine gennaio 2025 l’allora ministra del Turismo Daniela Santanchè aveva proposto una revisione nazionale del calendario scolastico per favorire la destagionalizzazione del turismo. “Dobbiamo essere una nazione di qualità e non di quantità. Destagionalizzare significa anche stabilizzare i nostri lavoratori”, aveva dichiarato al Forum Bandiera Arancione.

La proposta nazionale si è arenata e non risulta tra le priorità del successore della Santanchè. L’Emilia-Romagna ha scelto di agire immediatamente su scala locale con un progetto sperimentale operativo già dall’estate 2026, senza attendere riforme nazionali.