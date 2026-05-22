Piano Valditara contro il disagio giovanile: docente tutor e cinque sedute gratis dallo psicologo

A margine di un incontro pubblico a Pistoia, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato un pacchetto di misure per contrastare il disagio giovanile. L’architettura del piano poggia su due pilastri: la personalizzazione dei percorsi formativi e il rafforzamento delle attività extracurricolari.

Al centro dell’intervento c’è il docente tutor, figura incaricata di costruire itinerari didattici su misura per ciascuno studente. “Abbiamo introdotto il docente tutor per la personalizzazione dei percorsi di formazione, per far sì che nessuno rimanga indietro“, ha dichiarato il ministro, precisando che si tratta di “costruire il percorso formativo come un abito sartoriale su misura del singolo studente“.

Il ministero ha stanziato risorse dedicate al potenziamento delle attività pomeridiane e alla retribuzione degli insegnanti disciplinari coinvolti nei progetti. L’obiettivo è garantire pari opportunità di partenza, adattando l’istituzione scolastica alle esigenze e alle peculiarità di chi la frequenta, contrastando così la dispersione.

Le cinque sedute gratuite: accesso allo psicologo per terza media e biennio

Tra pochi giorni prenderà il via un servizio di assistenza psicologica strutturato, rivolto agli studenti della terza media e dei primi due anni delle scuole superiori. L’iniziativa offre alle famiglie cinque sedute gratuite con un professionista, scelto liberamente da un elenco predisposto dall’Ordine degli psicologi. L’intervento si concentra sulle fasce d’età ritenute più fragili ed esposte a situazioni di criticità, secondo le indicazioni dello stesso Ordine professionale.

Il meccanismo operativo prevede che i genitori possano individuare autonomamente lo specialista più adatto tra quelli accreditati, garantendo così un rapporto di fiducia e la possibilità di un accompagnamento mirato. La misura si inserisce nel quadro più ampio delle politiche di benessere a scuola, con l’obiettivo di intercettare precocemente eventuali segnali di disagio e offrire supporto concreto prima che le difficoltà si consolidino.

La gratuità del servizio rappresenta un elemento chiave per assicurare pari opportunità di accesso, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie.

L’educazione al rispetto: revisione di educazione civica ed empatia

Il programma di educazione civica ha subito un aggiornamento che inserisce tra le materie centrali l’empatia e le relazioni umane. La novità rappresenta un cambio di paradigma rispetto all’approccio didattico tradizionale, spostando l’attenzione sulle competenze socio-emotive accanto a quelle disciplinari. Il Ministro ha definito questa svolta “un’autentica rivoluzione“, sottolineando che “non c’è mai stato prima un percorso di questo tipo“.

Per sostenere il cambiamento curricolare, l’amministrazione ha avviato percorsi di formazione specifici rivolti al corpo docente. L’obiettivo è fornire agli insegnanti strumenti metodologici per educare al rispetto, alle relazioni e all’empatia, trasformando la scuola in una comunità accogliente. Valditara ha precisato che tale percorso mira a “stimolare il giovane, le sue potenzialità, valorizzare i suoi talenti ed essere anche un luogo di serenità“, riconoscendo alla scuola un ruolo determinante nella costruzione di un clima sereno e inclusivo che favorisca il benessere complessivo degli studenti.

Il contrasto alla violenza: misure contro il dilagare dei coltelli

Il Ministro Valditara ha richiamato l’avvio di iniziative specifiche per contrastare la diffusione delle armi bianche tra i giovani. Durante l’incontro ha dichiarato: “abbiamo anche avviato una serie di misure proprio per contrastare il dilagare di coltelli nella società e tra i giovani in particolare“. La scuola viene quindi chiamata a operare come presidio contro comportamenti aggressivi e violenti, integrando prevenzione e vigilanza con il rafforzamento dell’educazione al rispetto.

Queste azioni si inseriscono nel quadro più ampio delle politiche di contrasto al disagio giovanile, collegandosi direttamente agli interventi su educazione civica ed empatia. L’obiettivo è costruire un ambiente scolastico sicuro e inclusivo, in cui la personalizzazione dei percorsi formativi e il supporto psicologico contribuiscano a ridurre i fattori di rischio e a promuovere relazioni positive tra studenti.