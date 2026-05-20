Intelligenza artificiale a scuola, 100 milioni dal ministero: come cambiano compiti e maturità 2026

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato uno stanziamento di 100 milioni di euro destinato all’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle scuole italiane. Il piano ministeriale prevede l’introduzione di strumenti e competenze legate all’IA in ambito didattico e valutativo, con interventi specifici su compiti in classe, verifiche domestiche e maturità 2026.

L’obiettivo dichiarato è accompagnare studenti e docenti nell’uso consapevole delle tecnologie emergenti, modificando le modalità di assegnazione, svolgimento e valutazione delle attività scolastiche. Il provvedimento tocca direttamente il lavoro quotidiano in aula: dalla progettazione delle consegne alla correzione degli elaborati, passando per la definizione di criteri che valorizzino l’apporto personale dello studente rispetto all’impiego di supporti automatizzati.

Le ricadute sui compiti in classe e a casa

Il piano ministeriale ridisegna l’approccio ai compiti, sia svolti in autonomia sia verificati in classe. I docenti sono chiamati a progettare consegne che valorizzino il ragionamento personale e l’argomentazione, piuttosto che la semplice restituzione di contenuti facilmente reperibili con l’IA. L’attenzione si sposta sul processo seguito dallo studente: indicare le fonti consultate, spiegare le scelte compiute e dimostrare il proprio contributo diventano aspetti centrali nella valutazione.

In pratica, i compiti puramente esecutivi cedono il passo a richieste più articolate: analizzare testi confrontando prospettive diverse, costruire argomentazioni su questioni aperte, documentare il percorso di ricerca e sintesi. I criteri di valutazione si adattano di conseguenza, premiando la capacità di rielaborare informazioni con spirito critico e di distinguere il proprio apporto da quello generato automaticamente.

Questo cambiamento richiede a studenti e docenti di condividere regole chiare sul confine tra supporto lecito e sostituzione del lavoro personale, favorendo trasparenza e responsabilità nell’uso degli strumenti digitali.

La maturità 2026: gli aggiornamenti previsti dal piano

Il piano ministeriale dedicato all’intelligenza artificiale prevede modifiche per l’esame di maturità 2026, con l’obiettivo di allineare le prove alle competenze digitali sviluppate dagli studenti durante il percorso scolastico. L’annuncio sottolinea la necessità di rendere la valutazione finale coerente con la presenza dell’IA nella didattica quotidiana.

Secondo le indicazioni generali diffuse, i cambiamenti potrebbero riguardare la revisione delle tracce d’esame e l’aggiornamento dei criteri di valutazione, in modo da valorizzare la capacità degli studenti di utilizzare consapevolmente gli strumenti digitali, argomentare le proprie scelte e documentare il percorso di lavoro. Non si tratta di introdurre nuove materie, ma di verificare che i candidati sappiano affrontare compiti complessi integrando tecnologia e pensiero critico.

I contenuti definitivi delle prove saranno comunicati dal Ministero nei prossimi mesi, attraverso circolari operative e linee guida per le commissioni d’esame. L’obiettivo dichiarato è garantire un passaggio graduale e trasparente, evitando discontinuità improvvise rispetto agli anni precedenti e assicurando che studenti e docenti dispongono del tempo necessario per prepararsi alle novità.

Le implicazioni per studenti, docenti e scuole

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nel sistema scolastico rappresenta un’opportunità per sviluppare competenze digitali e pensiero critico, ma pone sfide concrete per l’intera comunità scolastica. Gli studenti dovranno imparare a usare gli strumenti in modo consapevole, documentando il proprio percorso e dimostrando la capacità di rielaborare le informazioni in modo personale.

I docenti si troveranno ad affrontare nuove responsabilità valutative, dovendo distinguere il contributo autentico dell’alunno dall’uso degli strumenti digitali. Sarà necessaria formazione specifica per progettare consegne che valorizzino il processo di apprendimento oltre al risultato finale.

Le scuole dovranno garantire trasparenza nei criteri di valutazione e gradualità nell’implementazione delle novità, in attesa delle prossime comunicazioni ministeriali che chiariranno tempi e modalità operative del piano.