ITS Academy 2026, 77 milioni di euro per borse, laboratori e nuovi campus tecnologici

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha adottato il decreto di riparto del Fondo nazionale per l’Istruzione Tecnica Superiore relativo all’anno 2026, trasmettendolo agli organi di controllo competenti. Le risorse stanziate per il finanziamento dei percorsi formativi erogati dagli ITS Academy ammontano complessivamente a 77.243.380 euro, registrando un incremento significativo rispetto agli stanziamenti degli anni precedenti.

Tale crescita è direttamente legata alle disposizioni della Legge di bilancio 2026, che ha previsto un aumento di oltre 30 milioni di euro per rafforzare il sistema dell’istruzione tecnica superiore. Il finanziamento è destinato a sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa, il miglioramento delle dotazioni didattiche e tecnologiche, nonché il supporto economico agli studenti durante i percorsi di stage e tirocinio, rendendo più accessibile e qualificante l’esperienza degli iscritti agli ITS Academy.

La destinazione delle risorse: percorsi, laboratori e borse di studio

Il Fondo nazionale per l’Istruzione Tecnica Superiore 2026 si articola su tre assi principali. Il primo riguarda l’attivazione di nuovi percorsi formativi: gli ITS Academy potranno ampliare l’offerta didattica, includendo anche opportunità all’estero, per favorire l’internazionalizzazione dell’esperienza formativa e l’acquisizione di competenze in contesti lavorativi diversi.

Il secondo asse punta al potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate. Le Fondazioni ITS potranno aggiornare le dotazioni, garantendo ambienti di apprendimento allineati alle esigenze delle imprese e alle innovazioni tecnologiche nei settori di riferimento.

Questo intervento mira a rendere la formazione più efficace e immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.

Il terzo ambito d’intervento riguarda le borse di studio destinate a sostenere stage e tirocini formativi. Le risorse contribuiranno a coprire i costi di mobilità e permanenza degli studenti durante le esperienze in azienda, riducendo i vincoli economici e ampliando l’accesso alle opportunità professionalizzanti.

La premialità del 30%: criteri e obiettivi di performance

Una quota pari al 30% del Fondo è riservata alle Fondazioni ITS Academy che dimostrano i migliori risultati in termini di performance formative. Questo meccanismo di premialità funziona come incentivo per orientare le scelte gestionali verso l’efficacia concreta dei percorsi offerti.

L’obiettivo è stimolare un miglioramento continuo della qualità didattica e dei risultati occupazionali degli studenti, premiando le realtà che riescono a garantire esiti più solidi sia sul piano formativo sia su quello dell’inserimento lavorativo. In pratica, chi forma meglio e ottiene risultati più alti riceve più risorse, rafforzando così un circolo virtuoso tra qualità dell’offerta e sostegno economico.

I campus della filiera tecnologico-professionale: 19,5 milioni e iter di attuazione

Accanto ai 77,24 milioni destinati direttamente agli ITS Academy, la dotazione per il 2026 prevede un’ulteriore tranche di risorse pari a circa 19,5 milioni di euro. Questi fondi sono dedicati all’attivazione dei campus della filiera tecnologico-professionale, interventi di natura infrastrutturale pensati per rafforzare l’ecosistema formativo sul territorio.

L’erogazione alle Regioni avverrà però soltanto dopo l’approvazione dei relativi piani di fattibilità tecnico-economica, passaggio necessario per verificare che i progetti presentino requisiti di sostenibilità e coerenza con le esigenze locali. Questo iter tecnico garantisce che gli investimenti si traducano in strutture effettivamente funzionali e allineate con le strategie regionali di sviluppo educativo e occupazionale.

Le ricadute attese: la connessione con il lavoro secondo il Ministero

Il ministro Giuseppe Valditara ha sottolineato come l’investimento sugli ITS Academy rappresenti un modello formativo sempre più strategico per il Paese. Secondo quanto dichiarato, l’incremento delle risorse e lo sviluppo dei campus vanno nella direzione di un sistema formativo innovativo e strettamente collegato ai bisogni del mondo del lavoro.