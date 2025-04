Tu no di Irama: testo e significato

Irama ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico nel 2016, quando ha debuttato al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Cosa resterà”, che ha ottenuto un disco d’oro. La vera svolta nella sua carriera è arrivata nel 2018 con la vittoria al talent show Amici di Maria De Filippi, che gli ha permesso di acquisire notorietà nazionale.

Dopo questi primi successi, l’artista è tornato sul palco dell’Ariston diverse volte, consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano. Nel 2019 ha partecipato con “La ragazza con il cuore di latta”, brano che ha conquistato un doppio disco di platino. Nel 2021 è stata la volta di “La genesi del tuo colore”, canzone che ha raggiunto il traguardo del triplo disco di platino.

Nel 2022, invece, ha presentato “Ovunque sarai”, uno dei suoi maggiori successi commerciali, premiato con ben cinque dischi di platino.

Queste partecipazioni a Sanremo hanno contribuito significativamente ad accrescere la sua popolarità, dimostrando la sua capacità di proporre brani di successo che riescono a conquistare sia il pubblico che la critica.

Ecco il testo completo della canzone “Tu no” con cui Irama ha partecipato al Festival di Sanremo 2024.

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Quando non c’eri

Passavano i mesi

E in un secondo tutto intorno era invisibile

E dimenticherò chi sei

Mi dimenticherò di te

E non lascerò

Non ti lascerò

Ancora una volta vedermi crollare

E mi innamorerò di lei

Ma tu non saprai mai chi è

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te