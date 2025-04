I cantieri del Giappone di Olly: testo e significato

“I cantieri del Giappone” è una delle tracce più significative dell’album “Tutta vita” di Olly, un progetto musicale che ha riscosso un immediato successo debuttando al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia. Pubblicato nel 2024, il brano si distingue nel panorama musicale italiano per la sua capacità di raccontare con autenticità e profondità emotiva il complesso passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

La canzone affronta con sincerità le sfide che i giovani si trovano ad affrontare nella società contemporanea: la rapidità della crescita personale, il peso delle aspettative sociali e il desiderio di libertà che spesso si scontra con i percorsi prestabiliti. Attraverso metafore evocative e un linguaggio diretto, Olly riesce a dare voce alle inquietudini di una generazione che si sente spesso in bilico tra conformismo e desiderio di autenticità.

I cantieri del giappone di Olly: il testo

E pensarci mi fa strano (cosa fra’? Dove?)

Siamo diventati grandi come piante di papaveri

Senza tempo per le chiacchiere (bla, bla, bla)

Da “benvenuto” a “vattene” in un battito di palpebre

Siamo cresciuti in fretta come figli e genitori

Come moltiplicazioni e i cantieri del Giappone

Perché ad ogni scelta presa messa nel bagaglio pesa

E, ironia della sorte, non c’è sempre spazio in stiva

E ora che c’hai una laurea e un lavoro, aspetti ancora di vivere

Sembri già più di là che di qua e non ci sta alla tua età

E a furia di “fai così” e “fai cosà”

Ce l’hanno fatto credere (ci stavo quasi per cascare)

Però ti immagini se (te lo immagini se), oh

Ma te lo immagini se

Ma te lo immagini se

Se da domani mattina mi prende la briga che penso a me

Che qua mi parlano tutti, è roba da matti

Ma tanto, se mi va, mi sa che scappo in Bolivia

Lascio tutto e prendo quello che arriva

Ma se, se da domani davvero vi saluto e vado via

E pensarci mi fa strano

Siamo diventati saturi dando colpa ai discografici

Senza tempo per andarcene (andare via, partire)

Da scrivere per indole a colorare un carcere

Siamo cresciuti in gabbia come zebre e alligatori

Con le giuste spiegazioni solo dentro alle canzoni

Perché quando si fa sera e la testa pensa e pesa

L’ironia si nasconde dietro all’ansia e nostalgia

E ora che c’ho una laurea e un lavoro

Aspetto ancora di vivere (tutta vita, Ico)

Sembro già più di là che di qua

E non ci sta alla mia età (forza e coraggio)

E a furia di “fai così” e “fai cosà”

Ce l’hanno fatto credere (ci stavo quasi per cascare)

Però ti immagini se (te lo immagini se), oh

Ma te lo immagini se

Ma te lo immagini se

Se da domani mattina mi prende la briga che penso a me

Che qua mi parlano tutti, è roba da matti

Ma tanto, se mi va, mi sa che scappo in Bolivia

Lascio tutto e prendo quello che arriva

Ma se, se da domani davvero vi saluto e vado via

Il significato della canzone i cantieri del giappone di Olly

“I cantieri del Giappone” esplora il delicato passaggio dall’adolescenza all’età adulta, un cambiamento spesso repentino e disorientante. Olly utilizza metafore efficaci come i papaveri che crescono velocemente per descrivere questa transizione, mentre il titolo stesso evoca i cantieri giapponesi, noti per la loro rapidità di costruzione.

L’artista riflette su come crescere significhi accumulare scelte che “messe nel bagaglio pesano”, creando un fardello di responsabilità. La canzone cattura perfettamente il senso di smarrimento generazionale: pur raggiungendo traguardi convenzionali come “una laurea e un lavoro”, rimane la sensazione di non star realmente vivendo.

Il testo affronta il conflitto tra aspettative sociali e desideri personali, evidenziando come le pressioni esterne (“fai così e fai cosà”) condizionino le scelte di vita. Emerge potente il bisogno di autenticità e la fantasia di liberarsi dai vincoli imposti per seguire finalmente la propria strada.

La sensazione di vita sospesa

Uno dei temi centrali della canzone di Olly è la sensazione paradossale di non vivere veramente nonostante si siano raggiunte le tappe socialmente riconosciute. “E ora che c’hai una laurea e un lavoro aspetti ancora di vivere” è una frase che colpisce per la sua cruda verità: molti giovani adulti si ritrovano a seguire percorsi predefiniti senza sentirsi realizzati.

Questa esistenza in sospeso, in cui ci si sente “già più di là che di qua” nonostante la giovane età, nasce dal conflitto tra le aspettative esterne e i desideri autentici, creando un senso di alienazione dalla propria vita.

Il desiderio di fuga e libertà

Il ritornello rappresenta il momento più liberatorio della canzone, dove Olly esprime il desiderio di sottrarsi alle convenzioni sociali. La ripetizione di “Ma te lo immagini se” evoca una fantasia potente, quella di riprendersi il controllo della propria vita. La Bolivia diventa metafora di un’evasione radicale, un luogo dove ricominciare senza il peso delle aspettative altrui.

Questo impulso di “scappare” non è solo una fuga, ma rappresenta un atto di autodeterminazione: “Mi prende la briga che penso a me”. La frase “Lascio tutto e prendo quello che arriva” evidenzia la tensione tra il desiderio di libertà e l’incertezza che comporta abbandonare la sicurezza delle convenzioni.

L’alternanza tra il sogno di ribellione e la realtà si manifesta nel dubbio “Ma se, se da domani davvero vi saluto e vado via”, rivelando quanto sia difficile trasformare le fantasie in azioni concrete.

Ansia e nostalgia del crescere

La frase “quando si fa sera e la testa pensa e pesa” racchiude perfettamente il momento di riflessione che accompagna l’età adulta. Olly descrive abilmente come, nel silenzio della sera, i pensieri diventino più intensi e gravosi, trasformandosi in un peso da sopportare.

L’ironia, che potrebbe fungere da meccanismo di difesa, si nasconde proprio nei momenti più vulnerabili, lasciando spazio a sentimenti più complessi e talvolta dolorosi.

Il cantante evidenzia come l’ansia e la nostalgia siano compagne inseparabili del processo di crescita. Da un lato, l’ansia per un futuro incerto, dall’altro la nostalgia per un passato più spensierato. Questa dicotomia emotiva è ben rappresentata nell’immagine di chi è “cresciuto in gabbia”, costretto in schemi predefiniti che limitano l’espressione autentica di sé.

La musica diventa così l’unico spazio dove trovare “le giuste spiegazioni”, l’unico linguaggio capace di dare forma a emozioni altrimenti inesprimibili. Il brano stesso rappresenta questo tentativo di comunicare sentimenti universali che caratterizzano il passaggio all’età adulta: la sensazione di smarrimento, il bisogno di autenticità e la difficoltà di trovare un equilibrio tra aspettative esterne e desideri personali.