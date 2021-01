Album rock 2021: band e artisti stranieri più attesi

Album rock 2021: band straniere più attese

Tra gli album rock più attesi del 2021 citiamo sicuramente quello dei Foo Fighters, che arriverà il prossimo 5 febbraio ed è stato anticipato dai singoli “Shame Shame” e “No Son Of Mine”. L’uscita di questo disco avrebbe dovuto essere uno degli appuntamenti più attesi dello scorso anno per il venticinquesimo anno di attività della band, tuttavia è dovuto slittare di un anno a causa della pandemia. Intanto John Frusciante è tornato nel gruppo e così arriverà anche il nuovo lavoro dei Red Hot Chili Peppers: “Stavamo provando da un paio di mesi quando è iniziata la quarantena e poi abbiamo dovuto smettere con le prove per altri due mesi. Poi ci siamo ritrovati e abbiamo ricominciato a scrivere e provare”, ha dichiarato il gruppo a ABC.

Album rock 2021: artisti stranieri più attesi

Oltre ad altre band come i Cure e gli Evanescence, tra gli artisti in arrivo c’è Ozzy Osbourne: nonostante lo scorso anno sia già uscito un album, l’artista è tornato a lavoro sul prossimo disco che vedrà la partecipazione di musicisti d’eccezione, ovvero Robert Trujillo dei Metallica, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e Taylor Hawkins dei Foo Fighters. “Ci sono un sacco di persone coinvolte – ha detto il produttore Andrew Watt – non posso dirlo con certezza fino alla fine, ma ho iniziato a realizzare un bel po’ di basi con Chad Smith e Rob Trujillo, che in passato hanno già suonato nella band di Ozzy. Anche Taylor Hawkins è venuto in studio e ha suonato alcuni pezzi per il disco”.

