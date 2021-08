American Horror Stories su Disney+: uscita

La nuova serie limitata American Horror Stories esordirà nel nostro Paese in esclusiva su Star all’interno di Disney+ il prossimo 8 settembre, insieme alla decima stagione della serie di successo American Horror Story: Double Feature, in arrivo sulla piattaforma il mese successivo. American Horror Stories è lo spin-off della famosa serie American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk. Questa serie antologica Star Original, che ha in tutto sette episodi, mette a disposizione una storia horror differente per ogni puntata ed è prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto.

Leggi anche:

Cos’è American Horror Stories su Disney

American Horror Story è la famosa serie a tema horror con un’ambientazione per ogni stagione, che parte da una casa infestata, arrivando ad un manicomio e una congrega di streghe, fino ad un hotel con una storia sanguinosa e un campo estivo mortale. Questo franchise, vincitore di molti premi, è il capostipite del format contemporaneo delle serie limitate ed è il prodotto più longevo nella storia di FX. Il parental control della piattaforma di streaming garantisce che Disney+ rimanga un’esperienza per tutta la famiglia: gli iscritti possono impostare limiti di accesso a contenuti per un pubblico più adulto e creare utenti con accesso tramite PIN per garantire massima tranquillità ai genitori.

Disney+ presenta Star: tutte le info

Per i nuovi abbonati il prezzo di Disney+ è di 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno. Il prezzo per chi ha già un abbonamento aumenterà al primo rinnovo successivo al prossimo 22 agosto. “Nel 2020 abbiamo lanciato Disney Plus e il nostro servizio di streaming. Avremo sempre contenuti che seguiranno il tradizionale percorso di uscita. Siamo orgogliosi di presentare un’altra novità, Star, il nuovo brand di intrattenimento generale con ancora più emozioni, intrattenimento, drama”, ha dichiarato Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia, che ha ribadito la centralità dei servizi DTC nel modello di business Disney, sottolineando l’impegno continuo da parte degli Studios Disney