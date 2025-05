Le migliori Serie Tv da vedere a maggio 2025

Maggio 2025 si preannuncia un mese ricco di emozioni per gli appassionati di serialità televisiva. Tra attese stagioni che ritornano con nuove trame avvincenti e nuove uscite pronte a catturare la vostra attenzione, la scelta delle prossime serie tv da vedere si fa sempre più avvincente. Questo articolo è la vostra guida definitiva per orientarvi nel panorama dello streaming, svelandovi le serie tv ultime uscite imperdibili e segnalandovi nel dettaglio le serie tv complete perfette per un binge-watching appassionante.

Dalle piattaforme più gettonate ai canali meno conosciuti, vedremo insieme le novità che promettono di tenere incollati allo schermo, analizzando trame, cast e potenziali colpi di scena. Che siate alla ricerca di un nuovo dramma avvincente, di una commedia leggera per rilassarvi o di un thriller mozzafiato, troverete sicuramente pane per i vostri denti. Preparate i popcorn, quindi, perché il vostro prossimo show preferito potrebbe nascondersi tra le righe che seguono. Scopriamo insieme quali serie tv streaming segneranno questo mese di maggio!

Serie Tv Netflix: le migliori da vedere

Cominciamo dalle serie tv da vedere su Netflix: tra le principali nuove uscite impossibile non citare che il 15 maggio ci sarà il ritorno tanto atteso della quarta stagione di Love, Death & Robots. Questa acclamata antologia animata per un pubblico adulto, creata da Tim Miller e con David Fincher tra i produttori esecutivi, ci riporterà in mondi surreali popolati da creature fantastiche, robot fuori controllo e situazioni al limite, il tutto animato con stili visivi sorprendenti e narrazioni audaci.

Il 21 maggio, invece, preparatevi a sorridere con l’arrivo di Maschi veri, una nuova commedia italiana che vede protagonisti Pietro Sermonti e Maurizio Lastrico. La serie esplora con un tono leggero e ironico il concetto di “maschio vero” nella società contemporanea, seguendo le vicende di quattro amici sulla quarantina che si trovano a rimettere in discussione i propri preconcetti di fronte a un mondo in evoluzione.

Infine, dal 22 maggio, saremo catturati da Sirens, una nuova serie che vede protagonista la talentuosa Julianne Moore. La trama ci trascina in un weekend esplosivo ambientato nella sfarzosa tenuta sul mare dei Kell, in cui i segreti e le dinamiche di potere tra donne, sullo sfondo delle differenze di classe, si intrecciano in un racconto intenso, a tratti sexy e venato di umorismo nero. Ecco l’elenco completo delle serie tv da vedere su Netflix:

1 maggio: The Four Seasons

1 maggio: Angi: Crimini e bugie

2 maggio: Unseen

7 maggio: Full Speed (stagione 2)

8 maggio: Blood of Zeus (stagione 3)

8 maggio: Per sempre

9 maggio: Too Hot to Handle: Italia

14 maggio: Scale e serpenti

15 maggio: Kakegurui

15 maggio: Love, Death & Robots (volume 4)

15 maggio: Pernille (stagione 5)

15 maggio: Reservatet – La riserva

16 maggio: Dear Hongrang

16 maggio: Legado

21 maggio: Maschi veri

22 maggio: Sirens

23 maggio: Non ti dimenticherò

23 maggio: Big Mouth (stagione 8)

29 maggio: Dept. Q – Sezione casi irrisolti

29 maggio: Mad Unicorn

Serie Tv Prime Video: le ultime uscite sulla piattaforma (anche i film)

A partire dal 22 maggio, Amazon Prime Video presenterà in esclusiva la seconda stagione della serie thriller Nove perfetti sconosciuti. Questa nuova stagione si svilupperà in 8 episodi, con i primi due disponibili al lancio e i successivi rilasciati ogni settimana. Ritroveremo un gruppo di nove persone, i cui destini si intrecceranno in modi inaspettati, invitati dalla carismatica e misteriosa guru Masha Dmitrichenko, ancora interpretata da Nicole Kidman. Questa volta, il loro percorso di “benessere trasformativo” si svolgerà sullo sfondo suggestivo delle Alpi austriache. Nel corso di una settimana intensa e carica di tensione, Masha condurrà questi nove sconosciuti sull’orlo delle proprie fragilità e paure. La domanda che aleggia è se i partecipanti riusciranno a resistere alle intense pratiche della guru e se Masha stessa sarà in grado di portare a termine il suo intento. Determinata a guarire tutti, inclusa sé stessa, Masha è pronta a spingersi oltre i limiti.

Il 29 maggio, invece, arriverà per una miniserie thriller Original dal titolo Sorelle sbagliate. Questa produzione, tratta dal romanzo di successo di Alafair Burke, si compone di 8 episodi che saranno rilasciati tutti insieme. La storia ruota attorno a Chloe (Jessica Biel), una donna in carriera con una vita apparentemente idilliaca al fianco del marito Adam (Corey Stoll) e del figlio Ethan. Il suo mondo è distante da quello della sorella Nicky (Elizabeth Banks), con cui i rapporti sono tesi e che combatte con le difficoltà quotidiane. Un evento sconvolgente, il brutale omicidio di Adam, fa riavvicinare le due sorelle. Mentre i sospetti sull’assassino emergono, Chloe e Nicky si trovano costrette a confrontarsi con un intricato passato familiare per svelare la verità dietro questa tragica morte e capire come le avversità possano, inaspettatamente, ricucire legami spezzati.

Impossibile non citare un film primo in classifica tra i più visti sulla piattaforma: la bellissima isola di Capri fa da sfondo al film Original commedia Un altro piccolo favore, disponibile dal 1° maggio. Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively) si ritrovano per un matrimonio sfarzoso che presto svelerà oscuri segreti, tra omicidi e tradimenti inaspettati. Ecco l’elenco completo delle serie tv da vedere su Prime Video:

Cover Affairs stagioni 1-5 – data di uscita 3 maggio

Le regole del delitto perfetto stagioni 1-6 – data di uscita 5 maggio

Octopus! (docu-serie nature Original) – data di uscita 8 maggio

Overcompensating – L’Inganno (serie tv Original genere commedia) – data di uscita 15 maggio

LEGO DreamZzz: avventure nel Mondo dei Sogni stagione 1 – data di uscita 15 maggio

One Piece stagione 10 – data di uscita 20 maggio

Motorheads (serie tv Original genere drama) – data di uscita 20 maggio

Nove perfetti sconosciuti stagione 2 (serie tv Exclusive genere thriller) – data di uscita 22 maggio

Earnhardt (docu-serie sport Original) – data di uscita 22 maggio

Clarkson’s Farm stagione 4 (reality show Original) – data di uscita 23 maggio

Sorelle sbagliate (serie tv Original genere thriller) – data di uscita 29 maggio

Serie tv Disney+: quelle consigliate in streaming

Per celebrare lo Star Wars Day del 2025, Disney+ lancia Tales of the Underground, una nuova serie antologica animata di cortometraggi firmata Lucasfilm Animation e creata da Dave Filoni. Questa volta, la serie si addentra nel lato oscuro della galassia di Star Wars, seguendo le vicende di due iconici antagonisti: Asajj Ventress, una ex assassina e cacciatrice di taglie in cerca di una seconda possibilità con un inatteso alleato, e il fuorilegge Cad Bane, costretto a fare i conti con il suo passato di fronte a un vecchio amico ora schierato con la legge come sceriffo.

Il 7 maggio 2025 uscirà il film A Complete Unknown, con Timothée Chalamet nei panni del leggendario Bob Dylan. Ambientato nella New York del 1961, sullo sfondo di una vivace scena musicale e di un’epoca di grandi cambiamenti culturali, il film narra l’arrivo di un enigmatico diciannovenne del Minnesota, armato della sua chitarra e di un talento rivoluzionario destinato a segnare la storia della musica americana. Il racconto segue la sua ascesa verso la fama, i profondi legami con le icone musicali del Greenwich Village e culmina in una performance innovativa e controversa che risuonerà in tutto il mondo. Diretto da James Mangold, il film offre uno sguardo elettrizzante sulla vera storia dell’ascesa di uno dei cantautori più iconici di sempre, con Timothée Chalamet che interpreta e dà voce a Bob Dylan.

Il 19 maggio 2025 segna l’arrivo su Disney+ di Tucci in Italy, un affascinante viaggio culinario e culturale attraverso l’Italia guidato dall’attore e regista Stanley Tucci. Nei cinque episodi di questa serie National Geographic, Tucci si immerge in un banchetto senese in Toscana, esplora innovative prelibatezze a chilometro zero in Lombardia, riscopre l’autenticità della cucina laziale attraverso le sue tradizioni secolari e, per la prima volta, visita il Trentino-Alto Adige per assaporare un pesto al pino immerso nello scenario mozzafiato delle Alpi. In Abruzzo, vive le antiche usanze legate alla pesca selvaggia sui trabocchi. Questo viaggio è un’esplorazione delle storie, della passione e delle tradizioni che hanno plasmato i piatti più iconici d’Italia, unendo sapori indimenticabili a racconti che toccano il cuore. Ecco l’elenco completo delle nuove uscite su Disney+:

La scalata del Devil’s Thumb (2 maggio 2025)

Kalender Pide (2 maggio 2025)

Star Wars: Tales of the Underground (4 maggio 2025)

A Complete Unknown (7 maggio 2025)

I Simpson, stagione 35 (7 maggio 2025)

La vita segreta delle mogli mormoni, stagione 2 (15 maggio 2025)

Flintoff (16 maggio 2025)

Matteo Lane: Speciale al dente (16 maggio 2025)

Tucci in Italy (19 maggio 2025)

Nine Puzzle (21 maggio 2025)

Little fire everywhere (28 maggio 2025)

Welcome to Wrexham, stagione 4 (29 maggio 2025)

Serie tv Apple Tv+: i titoli da vedere

A partire dal 9 maggio 2025, Apple TV+ presenta In moto verso casa (titolo originale Long Way Home), una nuova avventura on the road con gli amici e attori Ewan McGregor e Charley Boorman. Questa volta, i due appassionati motociclisti intraprendono un viaggio a bordo di moto d’epoca restaurate, partendo dalla Scozia, casa di Ewan, per raggiungere l’Inghilterra, dimora di Charley. Invece della via più diretta, Ewan e Charley scelgono un percorso epico che li porterà ad attraversare il Mare del Nord verso la Scandinavia, spingendosi fino al Circolo Polare Artico per poi ridiscendere attraverso i Paesi Baltici e l’Europa continentale, concludendo il loro viaggio due mesi dopo con l’attraversamento della Manica.

Dal 16 maggio 2025, invece, la piattaforma presenta Murderbot, una serie comedy thriller di fantascienza creata da Chris e Paul Weitz e interpretata da Alexander Skarsgård nei panni del protagonista. Basata sulla premiata serie di libri The Murderbot Diaries di Martha Wells, la serie segue un cyborg capace di auto-hackerarsi che, nonostante provi orrore per le emozioni umane, si sente attratto dai suoi vulnerabili clienti. Murderbot deve nascondere la sua autonomia e portare a termine una pericolosa missione, mentre il suo vero desiderio è essere lasciato in pace a guardare soap opera futuristiche e a interrogarsi sul proprio ruolo nell’universo.

Il cast include anche Noma Dumezweni, David Dastmalchian e Sabrina Wu. Ecco l’elenco completo delle serie tv da vedere su Apple Tv+:

In moto verso casa (9 maggio 2025)

Murderbot (16 maggio 2025)

Deaf President Now! (16 maggio 2025)

Fountain of Youth – L’eterna giovinezza (23 maggio 2025)

Lulu, la rinoceronte (30 maggio 2025)

Bono: Stories of Surrender (30 maggio 2025)

Serie Tv Sky e in streaming su NOW: le ultime uscite

A partire dal 10 maggio 2025, Sky e NOW accoglieranno la quarta stagione di Capitaine Marleau, l’amatissima serie crime francese. Ritroveremo l’iconica ispettrice della Gendarmerie Nationale alle prese con nuovi intricati casi, affrontati con il suo inconfondibile stile. Ironica, anticonvenzionale e dotata di un intuito penetrante e di una tenacia ineguagliabile, Capitaine Marleau sa scovare la verità anche laddove sembra impossibile. E, come sempre, dietro ogni apparenza si nasconde un mistero più profondo.

Dal 20 maggio 2025, la Rete e la piattaforma di streaming presentano la seconda stagione di Vigil, l’avvincente thriller britannico che torna con una nuova, ad alta tensione, missione. Dopo gli eventi misteriosi in profondità marina della prima stagione, le protagoniste Amy e Kirsten si trovano ora a investigare sulle tragiche conseguenze di un test militare. Immerse in un contesto ostile, tra segreti governativi e oscure cospirazioni, la verità si rivela sfuggente e la sua scoperta potrebbe costare caro. Ecco l’elenco completo delle serie tv da vedere su Sky e in streaming su NOW:

Il Robot Selvaggio (1 maggio 2025)

Conclave (5 maggio 2025)

Capitaine Marleau, stagione 4 (10 maggio 2025)

The Beekeeper (12 maggio 2025)

Emilia Perez (19 maggio 2025)

Vigil, stagione 2 (20 maggio 2025)

Real Madrid (21 maggio 2025)

I signori del cielo (23 maggio 2025)

Vermeer – The Greatest Exhibition (24 maggio 2025)

Berlinguer – La Grande Ambizione (26 maggio 2025)

Lo scandalo P. Diddy – I festini di Diddy (26 maggio 2025)

And Just Like That, stagione 3 (30 maggio 2025)

Serie Tv Paramount+ complete da vedere a maggio

Da segnalare che dal 16 maggio 2025 Paramount+ propone la terza stagione del medical drama Skymed. La serie ci riporta nei cieli remoti del Canada settentrionale, seguendo le intense esperienze di giovani medici e piloti di aeroambulanze. Questa nuova stagione promette viaggi adrenalinici e spettacolari salvataggi medici a 20.000 piedi d’altitudine in condizioni estreme, mettendo il team di soccorso aereo di fronte a sfide inedite sia in ambito professionale che personale. Ecco l’elenco completo delle serie tv da vedere su Paramount+:

Paw Patrol: Aqua Pups (7 maggio 2025)

Il Gladiatore II (11 maggio 2025)

Spongebob Squarepants, stagioni 13-15 (16 maggio 2025)

Skymed, stagione 3 (16 maggio 2025)

A Quiet Place II (28 maggio 2025)

MobLand (30 maggio 2025)

Serie Tv in streaming gratis: dove vederle

Le serie tv streaming rappresentano ad oggi una delle forme di intrattenimento più diffuse e apprezzate. La possibilità di accedere a un vasto catalogo di contenuti on demand ha trasformato il nostro modo di guardare la televisione. In questo contesto, la ricerca di serie tv streaming gratis è ovviamente alta. È importante sottolineare che, sebbene esistano piattaforme che offrono periodi di prove gratuite, consentendo di fruire temporaneamente di un ampio ventaglio di serie tv complete, è fondamentale affidarsi a canali legali e ufficiali per la visione.

Sconsigliamo vivamente l’utilizzo di piattaforme di streaming alternative e non autorizzate, che spesso comportano rischi legali e una qualità di visione non ottimale. Le prove gratuite offerte dai servizi di streaming a pagamento rappresentano un’ottima opportunità per esplorare cataloghi ricchi di serie tv da vedere e serie tv ultime uscite, permettendo di valutare la qualità del servizio prima di un eventuale abbonamento. Ricordiamo che supportare i canali ufficiali contribuisce alla creazione di contenuti di qualità e alla tutela del diritto d’autore.