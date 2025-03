Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco in streaming: dove vedere la serie

Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco: dove vederlo

Sky Studios, TapelessFilm e Red Joint presentano Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco, una serie Sky Original che porta sullo schermo la Milano più cruda e multiculturale. Con la regia di Ciro Visco e la supervisione musicale di Salmo, che fa anche una apparizione come attore, gli otto episodi saranno disponibili da domani, venerdì 21 marzo 2025, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Con Sky Go, l’intera programmazione Sky è a portata di chi possiede il decoder: basta scaricare l’app gratuita su smartphone, tablet o computer dai principali store digitali per guardare, anche offline e su un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente. Chi non ha un abbonamento Sky può optare per NOW, la piattaforma streaming che offre i contenuti on demand della piattaforma.

Trama e cast

Questa serie immerge lo spettatore in una Milano multiculturale, in cui tre giovani, Bea, Ludo e Mahdi, si trovano a navigare tra le proprie aspirazioni e le dure leggi del Blocco. Bea, leader di una pandilla femminile, lotta per emanciparsi, mentre Ludo, tormentato dal senso di colpa, torna in città con un segreto. Mahdi, a capo del Blocco, è costretto a decisioni difficili, mettendo in discussione i suoi sentimenti. La serie introduce la Kasba, un collettivo di giovani artisti musicali, guidato da Zak e Nael, che cercano di affermarsi attraverso la trap, la drill e la techno, scontrandosi con la realtà del Blocco. Salmo ricopre il ruolo di Snake, un latitante in cerca di vendetta, protagonista di un episodio dedicato che esplora la sua lotta per una nuova identità in una comunità cinese, con la partecipazione di Alessandro Borghi. La serie esplora temi di potere, identità e appartenenza, con personaggi come Lorenzo, un dealer redento, e i giovani Giacomo e Isabella, che intrecciano le loro vite con quelle dei protagonisti. La musica è al centro della narrazione, con camei di artisti come Jake La Furia, Noyz Narcos e Disme.

Perché è stata scelta Milano come città protagonista della serie?

La serie svela una Milano inedita, lontana dagli stereotipi patinati, del famoso “circolino”, esplorando le sue periferie multiculturali. La città, con i suoi contrasti, diventa un personaggio attivo, plasmando le vicende dei protagonisti. Le location, dalle zone eleganti al cuore pulsante del Blocco, rivelano una geografia urbana stratificata, dove coesistono mondi diversi. Milano è un crocevia di culture, che nutre una generazione emergente, portatrice di nuovi linguaggi. La narrazione trasforma la città in un palcoscenico di tensioni e aspirazioni, in cui architetture e spazi pubblici diventano estensioni delle vicende personali e collettive.