Doctor Who in streaming: dove vedere la serie tv cult

Doctor Who in streaming: dove vederlo

Disney+ ha rilasciato l’attesissimo trailer della seconda stagione della nuova era di “Doctor Who”, offrendo un primo sguardo alle inedite avventure che attendono il Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa, e la sua nuova compagna, Belinda Chandra, impersonata da Varada Sethu. Il duo si troverà catapultato attraverso le pieghe del tempo e dello spazio, esplorando scenari sorprendenti che spaziano da un avanzatissimo cinquantunesimo secolo fino all’eccentrico ottocentotreesimo Interstellar Song Contest. In un’inattesa svolta, la serie sperimenterà per la prima volta la trasformazione dei protagonisti in personaggi animati.

Come funziona Disney+

È importante ricordare che la piattaforma di streaming Disney+ ha recentemente aggiornato la sua offerta di abbonamenti, introducendo diverse opzioni pensate per soddisfare le varie esigenze degli utenti. Per chi vuole un’opzione più economica, è disponibile il piano “Standard con Pubblicità” al costo di 5,99 euro al mese. Questo piano permette la visione di contenuti in qualità Full HD (1080p) ma include interruzioni pubblicitarie durante la riproduzione. Per un’esperienza di visione senza interruzioni, Disney+ propone il piano “Standard” senza pubblicità, disponibile al prezzo di 9,99 euro al mese oppure con un pagamento annuale scontato di 99,90 euro. Questo abbonamento offre anch’esso la qualità Full HD e permette il download di contenuti su un massimo di 10 dispositivi per la visione offline. Per gli utenti che cercano la massima qualità video e audio, il piano “Premium” rappresenta l’opzione di punta. Al costo di 13,99 euro al mese o di 139,90 euro all’anno, questo piano offre la visione in risoluzione 4K Ultra HD, con supporto per le tecnologie HDR (High Dynamic Range) e audio immersivo Dolby Atmos, laddove disponibili. Inoltre, il piano Premium consente la visione simultanea su quattro dispositivi. Infine, Disney+ offre la possibilità di condividere il proprio abbonamento anche con persone al di fuori del proprio nucleo domestico attraverso l’opzione “Utente Extra”. Questa funzionalità prevede un prezzo aggiuntivo, il cui dettaglio specifico è consultabile all’interno della piattaforma in base al piano originale.

Quando esce Doctor Who 2?

La seconda stagione di “Doctor Who” farà il suo esordio sabato 12 aprile alle ore 9:00 del mattino (ora italiana) su Disney+, nei territori in cui il servizio è disponibile, e andrà in onda in esclusiva su BBC e BBC iPlayer nel Regno Unito. Gli otto episodi che compongono la stagione verranno rilasciati uno ogni settimana. La trama vedrà il Dottore incontrare Belinda Chandra, dando il via a una straordinaria missione con lo scopo di riportarla sul pianeta Terra. Tuttavia, una misteriosa forza ostacolerà il loro ritorno, costringendo l’equipaggio del TARDIS ad affrontare pericoli immani, nemici più potenti e terrori ancora più spaventosi di quanto abbiano mai incontrato. Oltre ai già citati Ncuti Gatwa e Varada Sethu, la nuova stagione vedrà il ritorno di Millie Gibson nel ruolo di Ruby Sunday e un ricco parterre di guest star, tra cui Rose Ayling-Ellis, Christopher Chung, Rylan Clark, Alan Cumming, Anita Dobson, Freddie Fox, Michelle Greenidge, Jonah Hauer-King, Ruth Madeley, Jemma Redgrave e Susan Twist.