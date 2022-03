Amici 2022 Serale: concorrenti

Siamo arrivati al tanto atteso momento del serale di Amici di Maria De Filippi che prenderà il via su Canale 5 in prima serata sabato 19 marzo. Ecco chi sono i cantanti che abbiamo visto in questa edizione con i professori Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e la “new entry” Lorella Cuccarini:

Ecco chi sono invece i ballerini passati sotto la guida di Veronica Peparini, la new entry Raimondo Todaro ed Alessandra Celentano:

Amici 2022 Serale: squadre

La gara è suddivisa in tre manche, al meglio dei 3 punti. Alla fine della prima manche i docenti, i ragazzi, o entrambe le parti che fanno parte del team vincente faranno tre nomi tra i ragazzi della squadra che ha perso che andranno a sfidarsi in un ballottaggio con eliminazione diretta fino alla terza puntata, provvisoria dalla quarta puntata. Alla fine della seconda manche i tre concorrenti, nominati, a rischio eliminazione, si sfideranno tra loro per decretare l’eliminato provvisorio. La stessa cosa succederà anche per la terza manche. Alla fine della puntata gli eliminati provvisori si sfideranno in un ultimo ballottaggio per decretare l’eliminazione definitiva di uno dei ragazzi. A giudicare le sfide e i ballottaggi sarà esclusivamente la giuria.

Squadra Zerbi-Celentano

LDA (cantante)

Luigi (cantante)

Calma (cantante)

Gio Montana (cantante)

Carola (ballerina)

Leonardo (ballerino)

Michele (ballerino)

Squadra Cuccarini-Todaro

Aisha (cantante)

Alex (cantante)

Sissi (cantante)

Christian (ballerino)

Nunzio (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Pettinelli-Peparini

Albe (cantante)

Crytical (cantante)

Alice (ballerina)

Dario (ballerino)

John Eri (ballerino)

Confermata la giuria dello scorso anno con Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Ricordiamo che chi non può vedere la puntata in diretta può recuperarla nei prossimi giorni sul portale Witty Tv, senza dimenticare poi che la puntata sarà anche disponibile in streaming su Mediaset Play Infinity per chi non ha la televisione a portata di mano.

Amici 2022 Serale: chi è il direttore artistico

In questa nuova edizione torna per il secondo anno consecutivo Stephane Jarny. Si tratta di un coreografo internazionale che si è occupato di spettacoli nei teatri e nelle tv di tutto il mondo, ha collaborato con grandi artisti tra cui Vanessa Paradis, Karl Lagerfeld, Jane Birkin, Franck Dusbosc, Dany Boon, Guillaume Canet, Pascal Obispo, inoltre Etienne Daho, Bob Sinclar, Renan Luce, Jenifer, Lio, Kenji, Kylie Minogue, Zazie, Mika; senza dimenticare grandi brand come Dior, Coca Cola per JP Gaultier, Renault, MUMM, L’ORÉAL.