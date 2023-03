Amici 22: è iniziata la corsa al serale

Amici 22: i concorrenti del finale

Angelina (allieva di Lorella Cuccarini)

Federica (allieva di Arisa)

Wax (allievo di Arisa)

Aaron (allievo di Rudy Zerbi)

Piccolo G (allievo di Rudy Zerbi)

Cricca (allievo di Lorella Cuccarini)

NDG (allievo di Lorella Cuccarini)

Ramon (allievo di Alessandra Celentano)

Isobel (allieva di Alessnadra Celentano)

Gianmarco (allievo di Alessandra Celentano)

Maddalena (allieva di Emanuel Lo)

Mattia (allievo di Raimondo Todaro)

Samu (allievo di Emanuel Lo)

Alessio (allievo di Alessandra Celentano)

Megan (allieva di Raimondo Todaro)

Amici 22: la giuria del serale

Nonostante lo stop forzato a causa della morte improvvisa di Maurizio Costanzo e la conseguente pausa di Maria De Filippi nel registrare i suoi programmi, si avvicina sempre più al serale di ““. La prima puntata è in programma per il prossimoe già da adesso nei pomeridiani della domenica è in corso lache dovranno esibirsi in prove di ballo e canto. Per quanto riguarda le anticipazioni stanno arrivando i primi rumors che scopriamo insieme! Intanto ricordiamo che è sempre possibile vedere tutte le puntate in straming e on demand visto che vengono caricate online sul portale di, mentre sono previste anche delle repliche su La5. Leggi anche:Già alcuni allievi di “Amici” hanno ottenuta l’ambitae quindi parteciperanno di diritto alla fase finale del talent show di Canale in vista per il 18 Marzo. Attualmente sonoi ragazzi che vedremo sfidarsi in diretta:Ufficializzata invece la giuria del serale. Addio adche nello stesso periodo sarà anche occupato con una nuova trasmissione su Rai 2. Smentiti anche i pettegolezzi delle ultime ore che vedevano l’avanzata di Giorgia (compagna del docente di ballo Emanuel Lo), Irama, Annalisa e Anna Pettinelli (ex docente di canto). Chi sarà allora a giudicare i ballerini e i cantanti nella fase finale del talent show di Canale 5?sono i tre nomi ufficiali della giuria del serale di Amici. “La cosa sorprendente è che io non bevo. Quando mi hanno detto ti vuole Maria ho stappato una bottiglia di champagne. Ho bevuto un bicchiere e sono un po’ stordito”, aveva detto lo scorso anno Malgioglio in merito alla chiamata di Maria per averlo come special guest di una sua puntata: come andrà invece nelle vesti di giudice?