Amici 22 streaming diretta: come vederlo live

Amici 2022 streaming diretta

La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha preso il via domenica 18 settembre con il classico appuntamento del pomeridiano della domenica. I Casting per i cantanti e per i ballerini che sono stati effettuati i mesi scorsi, tuttavia non sono stati trasmessi come succedeva in passato, così c’è stata direttamente la formazione della classe vera e propria. Chi sono i ballerini ed i cantanti che sono riusciti ad entrare nella scuola più ambita di Italia? Ma soprattutto quando e dove possiamo ammirare le loro esibizioni?

Amici 2022 streaming diretta: come vederlo

I casting di cantanti e ballerini sono andati in scena in questi mesi appena trascorsi e sono stati scelti i concorrenti che fanno parte di questa ventiduesima edizione. Oltre al pomeridiano della domenica prosegue, è possibile vedere tutte le puntate vengono poi caricate online su WittyTv, mentre sono previste anche delle repliche su La5. Cancellata la striscia quotidiana su Italia 1, mentre resta confermata quella su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:10 tra la fine di Uomini e Donne e l’inizio del daytime del Grande Fratello Vip.

Leggi anche:

Amici 2022 streaming diretta: tutte le novità

Per quanto riguarda i professori di canto l’unica ad aver abbandonato “la nave” dopo qualche anno è Anna Pettinelli, mentre è stato riconfermato il veterano Rudy Zerbi insieme a Lorella Cuccarini. A sostituire la speaker radiofonica c’è Arisa che aveva già partecipato come docente nel 2019. Per quanto riguarda i professori di ballo invece è riconfermata la veterana Alessandra Celentano, mentre Veronica Peparini ha detto definitivamente addio alla trasmissione. A sostituirla torna Emanuel Lo, già dietro al bancone dei professori nel 2016. Riconfermato invece Raimondo Todaro. Ecco chi sono i concorrenti in gara:

Aaron (Edoardo): Cantautore di 18 anni

Cricca (Giovanni): Cantautore di 19 anni

NDG (Niccolò): Cantautore di 22 anni

Niveo (Marco): Cantautore di 18 anni

Piccolo G (Giovanni): Cantautore 21enne

Wax (Matteo): Cantautore di 20 anni

Andre (Andrea): Cantante di 23 anni

Federica: Cantante di 23anni

Tommy Dali (Tommaso): Cantautore di 23 anni

Asia: ballerina di 21 anni

Gianmarco: ballerino di 22 anni

Samuel: ballerino di 17 anni

Rita: ballerina di 21enne

Ludovica: ballerina di 20enne

Maddalena: ballerina di 17enne

Megan Ria: ballerina di 17 anni

Ramon: ballerino di 21anni

Samu: ballerino di 18enne

Ovviamente nelle prossime settimane ci saranno delle sfide e degli esami fatti dagli stessi docenti, quindi probabilmente non resterà la stessa “classe” per tutta la stagione fino all’arrivo del serale la prossima primavera.