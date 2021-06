I fan dell’universo Barbie sono avvisati: il Prime Day 2021 è arrivato e tra le migliaia di prodotti che resteranno in offerta per le prossime 48 ore, fino alle 23.59 del 22 giugno, ci sono anche decine di prodotti Barbie che per l’occasione vengono proposti con fino al 54% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Non soltanto singole Barbie in edizione standard o da collezione, ma anche set imperdibili come l’enorme Casa dei Sogni di Barbie in tre piani con scivolo e ascensore per disabili (36% di sconto) o la Casa di Malibu che per i prossimi due giorni sarà proposta col 54% di sconto, salvo esaurimento scorte.

Vediamo tutti i prodotti dell’universo Barbie in offerta durante il Prime Day 2021 di Amazon.

La Casa dei Sogni di Barbie in offerta

Con la Casa dei Sogni di Barbie, le bambine possono creare e immaginare tutto ciò che desiderano!

Vorranno quasi trasferirsi in questa fantastica casa delle bambole alta circa 90 cm e larga 120 cm.

Infinite possibilità di gioco per divertirsi tutto il giorno! Con 3 piani, 8 camere e più di 70 accessori (bambole non incluse), ci sono tantissime storie da raccontare.

Barbie Casa dei Sogni 3 piani, 8 stanze, accesso da tutte le angolazioni, un ascensore funzionante e una piscina con scivolo Compra su Amazon

Casa di Malibu

La CASA DI MALIBU di Barbie spalanca le sue porte per te! Apri la casa delle bambole e scopri uno spazio di gioco di oltre 60 cm, con accessori per l’interno e per l’esterno che ispirano tutte le tue storie!

Trasforma questo playset in una casa da sogno! Avrai tantissimo da raccontare con 2 piani, 6 stanze e oltre 25 accessori (bambole non incluse).

Barbie Ambulanza-Clinica Mobile

Il Veicolo di Primo Soccorso di Barbie crea infinite possibilità di gioco per i piccoli aspiranti dottori. Il playset si trasforma facilmente da un’ambulanza a un ospedale su ruote completamente attrezzato.

Presenta un ospedale a tre stanze: banco accettazione con sedia girevole, sala di attesa con divano, acquario e negozio dei doni, sala di esami con macchina per i raggi X. Oltre 20 accessori aggiuntivi tra cui attrezzature mediche:

lettino con rotelle

borsa da dottore

stetoscopio

misuratore di pressione

termometro

2 gessi

un paio di stampelle

Barbie Furgoncino Street Food

Guida un furgone street food e prepara tante deliziose specialità per i tuoi clienti con il Furgoncino Street Food di Barbie. Include un veicolo lungo 45.7 cm con decorazioni colorate in stile Barbie all’esterno e oltre 30 accessori per giocare e esprimere la tua creatività.

Il Furgoncino Street Food si apre rivelando diverse aree gioco dove preparare e servire il cibo, e include un fornello con piastra, una postazione frullati, banco per servire e armadietti per riporre gli accessori.

Il furgoncino è dotato di oltre 30 accessori per le tue storie saporite, tra cui un menu, pentole, utensili, vassoi, piatti, una friggitrice, un frullatore, vivande, condimenti e una sedia per un cliente.

Barbie Color Reveal (Serie Metallic)

Con 7 sorprese in 1 confezione, le bambole Barbie Color Reveal offrono divertimento di ogni tipo: scopri la serie scintillante.

Inizia rimuovendo lo strato esterno della confezione, svitando la parte superiore del tubo ed estraendo una bambola ricoperta dalla testa ai piedi di rosa metallizzato Color Reveal e 4 sacchetti decorati dal contenuto misterioso;

Riempi il tubo con acqua calda, posiziona la bambola all’interno e falla ruotare: l’acqua diventerà magicamente color rosa metallizzato scintillante per un magico effetto;

Estrai la bambola per rivelare il suo look: ogni bambola ha una diversa combinazione di colore degli occhi, tono della pelle, body decorati, capelli scolpiti metallizzati e gambe metallizzate scintillanti.

Barbie Extra

​Le Barbie Extra sono il massimo in fatto di stile con la loro personalità brillante e includono 15 pezzi tra cui abiti, accessori e amici animali con accessori coordinati. L’acconciatura di Barbie diventa extra con i suoi capelli cotonati raccolti e 2 lunghe trecce.

Gli accessori di Barbie, tra cui occhiali da sole con la scritta “Shine Bright”, una pochette nuvoletta, gioielli catenella dorati, calzettoni sportivi e stivaletti glitterati, aggiungono un tocco personale per rendere memorabile ogni storia che inventerai.

Barbie Fairytale

Racconta tutte le tue storie belle con questo set regalo che include Barbie con tre completini da principessa, sirena e fata. Ispirata al suo regno delle caramelle, Barbie è dolce con un look dai colori e dettagli ispirati alle caramelle.

Barbie principessa indossa un top rosa a tema da agganciare, una lunga gonna glitterata, scarpine abbinate e coroncina da principessa. La sirena del regno delle caramelle si tuffa nella magia con il suo top da bagno, gonna sfumata e pinne decorate.

Barbie Playset – Negozio degli Animali

Benvenuto nel playset Negozio di articoli per animali domestici di Barbie. Scopri quanto è divertente la toelettatura, ammira i colori che cambiano a sorpresa e gioca con tutto ciò di cui c’è bisogno per aiutare Barbie a prendersi cura dei suoi amici animali!

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

