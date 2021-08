Battiti Live 2021: anticipazioni

Arriva al termine Battiti Live, l’evento musicale estivo organizzato dall’emittente radiofonica pugliese Radio Norba, che nel corso del mese di giugno e luglio ha riscaldato il Sud Italia. La quinta ed ultima puntata andrà in onda martedì 10 agosto su Telenorba, Radionorba Tv, Radionorba, in prima serata su Italia 1 lunedì, oltre che successivamente su Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play. Quest’anno il palco ha avuto un’unica location, lo splendido Castello Aragone di Otranto ma ci saranno anche altre location pugliesi: Taranto, Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Polignano a Mare, Gallipoli, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Giovinazzo, Fasano e Gravina in Puglia. Ma chi troviamo in questo appuntamento finale?

Battiti Live 2021: cantanti ultima puntata

Ecco il cast completo della quinta ed ultima puntata di Battiti Live 2021 (la scaletta ufficiale non è stata svelata):

Marco Mengoni

Fabio Rovazzi

Alessandra Amoroso

Rocco Hunt e Ana Mena

Anna Tatangelo

Emma Muscat e Astol

Oscar Anton

Vhelade

Enula

The Kolors

Shiva

Gaia

Lorenzo Fragola

J-Ax e Jake La Furia

Cedraux

Colpaesce e Dimartino

Giusy Ferreri

Boomdabash

Tancredi

Baby K

Orietta Berti

Takagi e Ketra

I biglietti sono andati subito a ruba: “Grazie a tutti per la partecipazione! I biglietti sono andati esauriti in poco più di un’ora. Ricordiamo a chi non è riuscito a ottenerli, che potrà seguire tutte le 5 serate in diretta radio, TV, social e sul web. A presto.. nel cuore della musica”.

Battiti Live 2020: dichiarazioni

“È un cast spettacolare – ha detto il presidente di Radio Norba Marco Montrone – Il nostro show ha raggiunto da tempo uno standard qualitativo internazionale, ma quest’anno siamo riusciti persino a migliorarlo. Sono davvero orgoglioso di annunciare un cast artistico di questo livello, è il nostro modo per festeggiare, con tutti gli italiani, i 45 anni di Radio Norba con l’auspicio che stavolta sia per davvero un anno di rinascita per tutti, in cui si possa tornare in sicurezza a fare musica e spettacoli dal vivo di ogni genere. Insieme a questo cast stellare Radio Norba ed Italia 1 restituiranno a tutti gli italiani dalla bellissima Puglia momenti di allegria e spensieratezza, per riassaporare il gusto dell’estate, di questa nuova estate che tutti meritiamo di vivere con più fiducia per il futuro”.