Torna, l’evento musicale estivo organizzato dall’emittente radiofonica pugliese, che in questo mese di luglio sta riscaldato il Sud Italia e continuerà a farlo sempre a luglio, ma anche ad agosto in televisione. La prima puntata già trasmessa su Telenorba, Radionorba Tv, Radionorba andrà in onda in prima serata su Italia 1 martedì, oltre che successivamente su Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play. Prima tappa di questa ventesima edizione quella di. Presenti anche tre Main Stage connessi con altre 10 città (Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana, Otranto) per. “La pandemia ci ha costretto a rinunciare alla forma itinerante, che è nel nostro dna. Saremo sempre grati alla città di Otranto che ci ha ospitati nelle ultime due edizioni, ma avevamo il forte bisogno di tornare a girare nelle piazze, di tornare in mezzo alla nostra gente. Ringrazio la città di Bari e Pugliapromozione, per il supporto e per aver voluto, insieme a noi, che Battiti tornasse a riempire le piazze di Puglia“, ha detto il Presidente di Radio Norba. Ma chi troviamo in questo primo appuntamento?Ecco ildella prima puntata di Battiti Live 2022: Fedez, Tananai, Mara Sattei, Aka 7even, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Luigi Strangis, Alex, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Baby K, Coez, The Kolors, Boro Boro, Mr Rain, Alfa, Matteo Romano. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Marco Mengoni, dae La Rappresentante di Lista da Ceglie. “, come il titolo del brano che io ed Elisabetta canteremo sul palco e che fa parte della compilation di Battiti è un bell’augurio, per passare una buona serata tutti insieme, con tanta bella musica e in una città straordinaria“, ha aggiunto Alan Palmieri.Ha dichiarato il: “Di concerti a Bari, anche questa estate, ce ne saranno tanti, ma Battiti Live è una cosa diversa. Io sono profondamente legato a questo evento, oltre che a Radio Norba, con cui da anni lavoriamo per lo sviluppo del territorio e per promuovere l’immagine di Bari sulle grandi reti nazionali. Quest’anno mostreremo a tutta Italia un altro bellissimo scorcio della nostra città: il mercato del pesce, il teatro Margherita, il Polo delle arti contemporanee, il lungomare, la città vecchia. Sarà entusiasmante ed emozionante anche per noi riguardarci poi in televisione. Ed è stupendo riavere Battiti a Bari“.