Bridgerton 2: uscita, trama e personaggi

Bridgerton 2: uscita

“Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore. Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù”, con questo messaggio Lady Whistledown ha confermato la seconda stagione di Bridgerton.

Bridgerton 2: trama

Bridgerton segue la storia di Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton mentre fa il suo esordio nel competitivo mercato matrimoniale di Regency London. Sperando di continuare sui passi di sua mamma e suo papà, quindi trovare il vero amore, arriva il foglio dello scandalo dell’alta società scritto dalla misteriosa Lady Whistledown che mette la ragazza sotto una cattiva luce. Arriva così il Duca di Hastings (Regé-Jean Page) e la loro attrazione è innegabile. Questa è la trama della prima stagione, mentre al momento non ci sono dettagli sulla seconda.

Bridgerton 2: personaggi

Ecco i personaggi: