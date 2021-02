Bugo a Sanremo 2021 con “E invece sì”: significato

È stata annunciata la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 di Bugo, che dal 2 al 6 marzo parteciperà alla settantunesima edizione, dove gareggerà nella categoria Big con il brano “E invece sì”. Si tratta di una canzone che arriva dopo le polemiche dello scorso anno con Morgan: “La mia vittoria l’ho già avuta quando Amadeus ha scelto questa canzone. Non si può dare niente per scontato nella vita. Anzi, mi ha selezionato tra i primi per questa edizione”, ha dichiarato a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Leggi anche:

Bugo a Sanremo 2021 con “E invece sì”: audio

L’audio del brano “E invece sì” di Bugo sarà disponibile dopo la prima esecuzione del brano che avverrà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo o nella prima o nella seconda serata della kermesse canora di mamma Rai. Proprio nel corso di queste due puntate in prima serata sulla Rete Ammiraglia i 26 artisti in gara eseguiranno per la prima volta la loro canzone e poi sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Ancora non è stato annunciato se Bugo si esibirà martedì 2 o mercoledì 3 marzo.

Bugo a Sanremo 2021 con “E invece sì”: testo

Il testo del brano “E invece sì” di Bugo è disponibile a tutti a partire da martedì 23 febbraio 2021, in seguito all’uscita del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni che ha pubblicato tutti i testi delle canzoni in gara, sia dei Big, sia delle Nuove Proposte. Ecco il testo ufficiale: