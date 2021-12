Capodanno 2022: cosa fare di originale in Italia

Se quest’anno non avete idee su come festeggiare il capodanno e siete alla ricerca di qualcosa di originale, fermatevi qualche minuto con noi, cerchiamo di mettere giù qualche alternativa carina ai soliti cenoni in famiglia, i soliti concerti in piazza o i balli scatenati in discoteca fino alle prime luci del mattino. Non c’è nulla di male, ovviamente, nel voler festeggiare il Capodanno con amici e parenti, andare ai cenoni, alle feste in piazza o alle serate nei locali; ma se ci sono alternative valide, perché non cambiare e provare qualcosa di nuovo? Non perdiamo altro tempo e scopriamo quello che di originale ci offre l’Italia.

Capodanno 2022: eventi bizzarri in giro per l’Italia

Siete comodamente seduti sui vostri divani a pianificare il vostro Capodanno? Se volete trascorrerlo in modo originale, evitando quindi le solite feste, fermatevi qualche minuto con noi e date un’occhiata alle nostre idee, leggete e prendetene tutti:

Glamping: potrete trascorrere una notte a contatto con la natura in una tenda extralusso. Il glamping è un termine inglese che indica il campeggio di lusso, quindi non la classica tenda piccola e scomoda, ma delle vere e proprie strutture di lusso immerse nella natura più selvaggia; Bungee jumping: per salutare definitivamente il vecchio anno e accogliere il nuovo come si deve, potreste fare un lancio, ma non uno qualsiasi, il bungee jumping. Molti degli impianti in cui si pratica sono aperti fino a tarda sera, per consentire a tutti di vivere un’esperienza indimenticabile; Capodanno solidale: pensate a quante sono le persone al mondo che non possono trascorrere le vacanze in famiglia o non possono permettersi un cenone con i fiocchi; contribuite a rendere questo capodanno speciale anche, e soprattutto, a chi da solo non potrebbe farlo; Capodanno a Roma: è una città tra le più belle del mondo e quest’anno, per l’evento, un cenone con spettacolo comico con i più famosi protagonisti dello storico Bagaglino. La serata si apre con la cena e poi si interrompe per assistere allo spettacolo; allo scoccare della mezzanotte, brindisi con la compagnia e terzo tempo con spettacoli e musica dal vivo fino alle prime ore del mattino.

Capodanno 2022: qualche idea originale per festeggiarlo al meglio

Quando si arriva alla fine del mese di novembre, si inizia subito a pensare a come fare per festeggiare il capodanno. Si iniziano a creare gruppi watsapp per cercare di buttare giù qualche idea per non ridursi all’ultimo momento a fare sempre le stesse cose. Se siete stanchi della solita routine e siete alla ricerca di qualcosa di originale, potreste dedicarvi innanzitutto a qualche attività strana o selvaggia che durante l’anno, per impegni di lavoro o di studio, non potete fare. Oppure mettete qualcosa in valigia, acquistate il primo volo economico che trovate e andate alla scoperta di posti nuovi e poi, chi viaggia a capodanno viaggia tutto l’anno, è sicuramente un buon augurio!

