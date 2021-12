Capodanno Londra 2022: i fuochi d’artificio sono stati annullati

Prima della pandemia, ogni anno, nella bellissima città di Londra, lungo le rive del Tamigi avveniva il tradizionale Capodanno londinese, ovvero il London New Year’s Eve. Durante questo evento c’erano cenoni abbondanti e spettacolari fuochi d’artificio sul lungofiume, con vista sul Big Ben e diretta BBC. Nel 2022, tuttavia, il bellissimo spettacolo di luci e fuochi non si terrà: per il secondo anno consecutivo è stato annullato.

Capodanno Londra 2022, fuochi d’artificio annullati: il motivo

Ma qual è il motivo per cui i fuochi d’artificio sono stati annullati? Scopriamolo insieme. L’anno scorso, alla base di questa scelta c’erano la crisi economica e le restrizioni della pandemia; ma anche quest’anno viviamo ancora in una situazione complessa da gestire. “A causa delle incertezze collegate con la pandemia da Covid-19” ha spiegato un portavoce del sindaco Sadiq Khan, “il nostro famoso spettacolo sul London Eye sulle rive del Tamigi non si terrà.” All’evento partecipano infatti non meno di 100.000 persone, ma questo non significa però che i festeggiamenti a Londra saranno banditi.