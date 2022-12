Catalogo Netflix Gennaio 2023: film e serie tv

Netflix Gennaio 2023, film e serie tv: il catalogo

Quali sono le novità di Netflix per il mese di gennaio? Dopo le feste natalizie c’è ancora chi ha voglia di rimanere sul divano o nel letto a guardare con le persone più care film e serie tv. Per questo motivo siamo qui ad illustrarvi le novità della piattaforma di streaming per l’inizio del 2023. Vi ricordiamo che Netflix ha un costo di 7,99 euro al mese per l’account Base, mentre l’account Standard che ha il costo di 12,99 euro al mese e l’account Premium che ha il costo di 17,99 euro al mese. Qualche mese fa è arrivata la notizia che tra qualche tempo non sarà più possibile condividere lo stesso account con altre persone. Si parte già da marzo del prossimo anno negli Stati Uniti e tutto questo dovrebbe portare alla piattaforma on demand un enorme aumento di fatturato. Allora siete pronti a scoprire tutte le novità dei prossimi giorni che ancora potete condividere con amici e parenti? Ve li elenchiamo tutti, con le date di uscita!

Catalogo Netflix Gennaio 2023: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a gennaio? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

Fortunata (1 gennaio)

Lacci (1 gennaio)

Vengo anch’io (1 gennaio)

The Pale Blue Eye (6 gennaio)

Ka, l’autostoppista con l’accetta (10 gennaio)

Ofelia – Amore e morte (12 gennaio)

Dog Gone (13 gennaio)

Lo straordinario viaggio di Gonker (13 gennaio)

Al bar dello sport (15 gennaio)

I pompieri 2 (15 gennaio)

Jungle (20 gennaio)

Catalogo Netflix Gennaio 2023: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

The Good Doctor 5 (1 gennaio)

Caleidoscopio (1 gennaio)

Sguardo indiscreto (1 gennaio)

Bulletproof (1 gennaio)

La vita bugiarda degli adulti (4 gennaio)

Ginny & Georgia 2 (5 gennaio)

Totenfrau – La signora dei morti (5 gennaio)

Vikings: Valhalla 2 (12 gennaio)

Love life 2 (13 gennaio)

Sky Rojo 3 (13 gennaio)

Break Point (13 gennaio)

Trial By Fire – Un fuoco che non si spegne (13 gennaio)

That’s 90 Show (19 gennaio)

Shahmaran 1 (20 gennaio)

Love never lies Polonia (25 gennaio)

Tanta attesa per La vita bugiarda degli adulti, la nuova serie in 6 puntate, prodotta da Fandango e tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O, che esordirà su Netflix il 4 gennaio 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Ecco la trama ufficiale: