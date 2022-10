Catalogo Netflix Novembre 2022: film e serie tv

Netflix Novembre 2022, film e serie tv: il catalogo

Prima di leggere tutte le novità che ci riserva Netflix per il mese di novembre, vi ricordiamo che questo servizio di streaming ha un costo di 7,99 euro al mese per l’account Base, mentre l’account Standard che ha il costo di 12,99 euro al mese e l’account Premium che ha il costo di 17,99 euro al mese. Proprio nelle scorse settimane è arrivata la notizia che tra qualche tempo non sarà più possibile condividere lo stesso account con altre persone. Chi fa l’abbonamento dovrà pagare una tariffa mensile più alta per ogni utente che vive al di fuori del suo nucleo familiare e che effettua il login sul suo profilo. “Le persone – si legge sul blog ufficiale della società di video streaming la product manager Timi Kosztin – si muovono, le famiglie crescono e relazioni finiscono. Ma in mezzo a tutti questi cambiamenti l’esperienza Netflix deve restare la stessa. Nei Paesi con il nostro piano economico supportato da pubblicità prevediamo che l’opzione di trasferimento del profilo sarà particolarmente popolare“. Allora siete pronti a scoprire tutte le novità dei prossimi giorni? Ve li elenchiamo tutti, con le date di uscita!

Catalogo Netflix Novembre 2022: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a novembre? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

Enola Holmes 2 – 4 novembre

Orgasm Inc.: Il Caso One Taste – 5 novembre

Proiettile Vagante 2 – 10 novembre

Falling for Christmas – 10 novembre

Is that black enough for you? – 11 novembre

L’infermiere killer – 11 novembre

Il metodo di Phil Stutz – 14 novembre

Il prodigio – 16 novembre

Natale con te – 17 novembre

I Am Vanessa Guillen – 17 novembre

Il diario segreto di Noel – 24 novembre

Il mio nome è Vendetta – 30 novembre

Catalogo Netflix Novembre 2022: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

Young Royals: Stagione 2 – 1 novembre

Killer Sally – 2 novembre

Blockbuster – 3 novembre

Il Principe dei Draghi: Stagione 4 – 3 novembre

Manifest: Stagione 4 – 4 novembre

The Fabulous – 4 novembre

The Crown: Stagione 5 – 9 novembre

Teletubbies – 14 novembre

Run for the Money – 15 novembre

1899 – 17 novembre

Pepsi, dov’è il mio jet? – 17 novembre

Dead to Me: Stagione 3 – 17 novembre

Elite: Stagione 6 – 18 novembre

Mercoledì – 23 novembre

First Love – 24 novembre

Snack vs Chef – 30 novembre

Tra le serie più attese c’è sicuramente Mercoledì di Tim Burton, presentato con una conferenza stampa lunedì 31 ottobre a Lucca Comics and Games. Nel ruolo della protagonista Mercoledì Addams ci sarà Jenna Ortega, affiancata da Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Jamie McShane (sceriffo Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott) e Christina Ricci (Marilyn Thornhill). A interpretare gli altri iconici membri della famiglia Addams saranno invece Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e Isaac Ordonez (Pugsley Addams).