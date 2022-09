Catalogo Netflix Ottobre 2022: film e serie tv

Netflix Ottobre 2022, film e serie tv: il catalogo

Prima di leggere tutte le novità che ci riserva Netflix per il mese di ottobre, vi ricordiamo che solo qualche ora fa la famosa piattaforma di streaming ha annunciato l’inizio delle riprese di Supersex, la serie liberamente ispirata alla vita e alla carriera di Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi. Nella serie anche Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni nei ruoli, rispettivamente, di Lucia, Tommaso e Rocco ragazzo. Invece Mercoledì, l’attesissima nuova serie tv di Tim Burton, sarà disponibile il 23 novembre. La serie è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy. Ricordiamo che questo servizio di streaming ha un costo di 7,99 euro al mese per l’account Base, mentre l’account Standard che ha il costo di 12,99 euro al mese e l’account Premium che ha il costo di 17,99 euro al mese. Siete pronti a scoprire tutte le novità dei prossimi giorni? Ve li elenchiamo tutti, con le date di uscita!

Catalogo Netflix Ottobre 2022: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a ottobre? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

1 ottobre 2022

Memorie di una geisha

Diario di una tata

Memorie di una geisha Diario di una tata 3 ottobre 2022

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Fast & Furious: Hobbs & Shaw 5 ottobre 2022

Per Lanciarsi dalle Stelle

Mr. Harrigan’s Phone

Togo

Per Lanciarsi dalle Stelle Mr. Harrigan’s Phone Togo 7 ottobre 2022

Old People

La ragazza più fortunata del mondo

The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa

Old People La ragazza più fortunata del mondo The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa 11 ottobre 2022

La parte della sposa

La parte della sposa 14 ottobre 2022

La maledizione di Bridge Hollow

La maledizione di Bridge Hollow 19 ottobre 2022

L’accademia del bene e del male

L’accademia del bene e del male 21 ottobre 2022

Descendant

Descendant 25 ottobre 2022

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro 26 ottobre 2022

The Good Nurse

Rapiniamo il Duce

The Good Nurse Rapiniamo il Duce 27 ottobre 2022

Cici

Oltre l’universo

Cici Oltre l’universo 28 ottobre 2022

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Catalogo Netflix Ottobre 2022: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?