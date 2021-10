Clickbait, la miniserie: cosa sapere

La miniserie televisiva “Clickbait” di Tony Ayres e Christian White, pubblicata sulla piattaforma Netflix, il 25 Agosto 2021, è la serie più vista nell’ultimo tempo. Per ora c’è solamente la prima stagione composta da 8 episodi di genere thriller, drammatico e gli ascolti sono stati molto alti, più della serie “Lucifer “e della “Casa di Carta”.

Clickbait, la miniserie: perché è cosi amata?

La miniseria su Netflix è un thriller molto amato dal pubblico poichè racconta di un’indagine sul ruolo e l’importanza dei social media che oggi giorno sono sempre più utilizzati. I metodi psicologici, sociali e colpi di scena che trattano la serie, portano gli spettatori ad appassionarsi alla trama fino alla fine dell’ottavo episodio. Come tutti sappiamo, i social media sono una grande fetta importante della nostra vita e tramite questa serie, siamo in grado di capire i lati nascosti e pericolosi che ci sono dietro di essi.

Clickbait, la serie più vista al momento: trama

Ma di cosa parla questa nuova miniserie? La serie racconterà la scomparsa di Nick Brewer, interpretato dall’attore statunitense Adrian Grenier. La sorella e la moglie iniziano a cercarlo quando vedono un suo video su internet in cui diceva che abusava le donne e che a 5 milioni di visualizzazione sarebbe morto. Nonostante lo spaventoso lato oscuro di Nick che non conoscevano, fanno di tutto per trovarlo e portarlo a casa sano e salvo. Ce la faranno?

