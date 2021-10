Hawkeye: serie tv

Hawkeye in Italia è conosciuto semplicemente come Occhio di Falco / Clint Barton e nei film della Marvel ha il volto di Jeremy Renner. Si tratta di un agente dello SHIELD, sposato e con tre figli. Non a caso il suo personaggio non appare in “Avengers: Infiny War” in quanto dopo la sconfitta in “Captatin America: Civil War” l’uomo decide di rimanere agli arresti domiciliari insieme alla famiglia. Proprio all’inizio di “Avengers: Endgame” c’è lui insieme alla famiglia a casa, ma tutti scompaiono a causa dello schiocco di dita di Thanos. Nell’avventura per recuperare le gemme dell’infinito si reca a Vormir insieme a Natasha / Vedova Nera per prendere quella dell’Anima: uno dei due si deve sacrificare e alla fine è lei a morire. Tanto che nelle scene dei titoli di coda di Black Widow si intuisce che qualcuno molto vicino a Vedova Nera tornerà a cercarlo proprio per vendicare la sua morte. Ecco tutti i dettagli invece sulla serie tv dedicata a Hawkeye!

Hawkeye: uscita

A Occhio di Falco sarà dedicata una serie tv dal titolo “Hawkeye” che uscirà mercoledì 24 novembre 2021 su Disney + per un totale di 6 episodi. L’annuncio ufficiale è arrivato durante il Comic-Con di San Diego a luglio 2019. Quali sono le prime anticipazioni sulla trama?

Leggi anche:

Hawkeye: anticipazioni

La serie tv di Disney + vedrà il ritorno di Renner nei panni di Occhio di Falco, alle prese con l’addestramento della giovane Kate Bishop per trasformarla in un supereroe nonostante non abbia alcun superpotere. Al momento non è stato ancora svelato quale sarà l’attrice che interpreterà il nuovo personaggio. “Quello che farò nella serie sarà formare un nuovo personaggio, una versione migliore di me. Occhio di Falco è un supereroe senza superpoteri, e quindi posso insegnare questa cosa a qualcun altro“, ha dichiarato Renner. Ecco la sinossi ufficiale: