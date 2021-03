Come e dove vedere il Festival di Sanremo 2021

Dal 2 al 6 marzo 2021 va in onda la settantunesima edizione del Festival di Sanremo con la conduzione di Amadeus e di Fiorello. Nel cast troviamo iello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè e ancora Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote. Nelle Nuove Proposte ci sono Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano, Davide Shorty, i Dellai, GretaZuccoli, Wrongonyou. Il Festival va in onda da martedì a sabato a partire dalle ore 20:40 subito dopo la fine di PrimaFestival e termina intorno alle ore 02:00 di notte.

Come e dove vedere il Festival di Sanremo 2021 in streaming

Ma cosa fare se non potete vedere il Festival in diretta? Il primo modo per vedere le puntate è naturalmente la piattaforma streaming RaiPlay. Infatti sul sito ufficiale della Rai è possibile vedere non solo in diretta streaming la puntata, ma anche rivederla on demand nei giorni successivi su Smart TV, Smatphone, Tablet, Pc. RaiPlay è il portale multimediale della Tv di Stato che dà la possibilità di vedere le dirette ed il replay delle trasmissioni sul proprio smartphone o tablet, sulla propria smart tv oppure sulle tv non smart tramite Chromecast.

Come e dove vedere il Festival di Sanremo 2021 in replica

Anche il canale Rai Premium trasmette le repliche delle puntate intorno alle ore 13:30 il giorno successivo. Ricordiamo che tutte le serate in onda su sono interamente sottotitolate in diretta alla pagina 777 di Televideo e audiodescritte sul canale audio dedicato, per restituire al megliovoci, ritmi, immagini, colori, atmosfere che si succedono sul palco del Teatro Ariston. In parallelo, su un canale dedicato su RaiPlay – tutte le puntate sono rese integralmente accessibili anche attraverso la Lingua dei Segni Italiana. Dallo Studio 5 di Via Teulada 12 performer interpretano in LIS tutte le canzoni, quelle in gara, quelle della serata “Cover” e quelle presentati dagli artisti ospiti Insieme a loro troviamo gli interpreti istituzionali, abituali collaboratori di Rai per la traduzione in LIS dei tg, impegnati a restituire l’interpretazione in LIS dei conduttori e di tutti i personaggi non artistici che prenderanno parte alla kermesse.